Azcona i Michelisz triumfują w Makau

Na wirtualnym torze w Makau Azcona wywalczył pole position i od startu kontrolował pierwszy wyścig. Lider punktacji, Yann Ehrlacher zamienił drugie pole startowe na drugą lokatę na mecie - ze stratą 2,5 sekundy do Azcony. Néstor Girolami uzupełnił czołową trójkę.

Po odwróceniu pól startowych na czele znalazł się Thed Björk. Ostatni mistrz WTCC utrzymał prowadzenie do Lisboa Bend. Norbert Michelisz wyprzedził Lynka i odniósł zwycięstwo w wyścigu 2. Mikel Azcona doganiał Björka, nim zaparkował na nawrocie Melco z powodu niesprawnej kierownicy. Tiago Monteiro, 15 na starcie, ominął Cuprę i finiszował jako trzeci. Jeden z kandydatów do tytułu, Esteban Guerrieri odpadł po kraksie na pierwszym okrążeniu.

Przed finałem w Sepang Yann Ehrlacher wyprzedza o 9 punktów Michelisza, o 17 Azconę.

WYŚCIG 1 (6 okrążeń)

1. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición 12.37,254

2. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +2,504

3. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR +4,902

4. Maťo Homola (SK) Hyundai i30 N TCR +6,591

5. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR +6,961

6. Niels Langeveld (NL) Audi RS 3 LMS +8,007

7. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR +8,108

8. Bence Boldizs (H) Cupra León Competición +13,375

9. Kevin Ceccon (I) Alfa Romeo Giulietta TCR +17,222

10. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +18,461

WYŚCIG 2 (6 okrążeń)

1. Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR 12.36,261

2. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +2,869

3. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR +11,753

4. Aurélien Comte (F) Peugeot 308 TCR +11,931

5. Bence Boldizs (H) Cupra León Competición +13,187

6. Kevin Ceccon (I) Alfa Romeo Giulietta TCR +16,195

7. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +16,312

8. Andy Priaulx (GB) Lynk & Co 03 TCR +23,205

9. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición +24,638

10. Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS +36,994