Bentley też się włączył

Bentley Motorsport skorzysta z Dallar T12 w pierwszej rundzie drugiego sezonu The Race All Star Series. Kierowcami będą Alex Buncombe i Seb Morris, znani z występów w Bentley Team M-Sport.

- Przez ostatnie sześć lat Bentley wystawiał w swoim teamie Continentale GT3, wygrywające wyścigi i mistrzostwa na świecie - mówi Alex Buncombe. - To ekscytujące, że będę reprezentował Bentley Motorsport w debiucie zespołu w single-seaterach, choć tylko w wirtualnym świecie.

- The Race All Star Series to dla nas zupełnie inne wyzwanie - stwierdził Seb Morris. - Poprowadzimy identyczne single-seatery z ustalonym setupem. Nie będzie inżynierów, za którymi możemy się schować. Wszystko zależy od Ala i ode mnie.

Pierwsza z pięciu rund odbędzie się jutro. Bentley zmierzy się w Pro Cup z oficjalnymi zespołami Mercedesa, BMW, Astona Martina, Williamsa i Venturi.