Blajer pierwszym zwycięzcą Oponeo Rallycross Challenge

Oponeo Rallycross Challenge rozegrano w ramach MPDM (Mistrzostwa Polski Digital Motorsport). Rywalizacja odbyła się dzięki zaangażowaniu i wsparciu partnera tytularnego polskiego rallycrossu, czyli firmy Oponeo.

Organizatorem jest stowarzyszenie Oponeo Motorsport, a o kwestie techniczne zadbał Ragnar Simulator – dostawca rozwiązań do wirtualnych wyścigów. Rywalizacja odbyła się pod patronatem Polskiego Związku Motorowego.

Rozgrywki oparto o platformę Assetto Corsa (PC). Areną cyfrowych zmagań w inauguracyjnej rundzie ORC był tor Oponeo Rallycross Challenge o długości 1,83 km (przygotowany na podstawie toru Blackwood autorska Tiago Limy). Uczestnicy korzystali z Volkswagenów Polo RX, czyli samochódów z najmocniejszej i najbardziej widowiskowej klasy SuperCars. Taką konstrukcję kibice mogli oglądać także w Polsce. W sezonie 2019 za kierownica Polo RX ścigał się Marcin Gagacki.

Prawo rywalizacji w finale, transmitowanym na żywo przez telewizję Motowizja, wywalczyło 36 zawodników, którzy w prekwalifikacjach wywalczyli najlepsze czasy.

W tej grupie, oprócz wytrawnych i doświadczonych sim-racerów (uczestników wyścigów wirtualnych) znaleźli się także zawodnicy znani z „prawdziwych” torów wyścigowych czy odcinków specjalnych.

Do grona finalistów zakwalifikowali się m.in. Michał Genstwa, który w Oponeo Mistrzostwach Polski Rallycross ściga się w grupie SuperNational, Hubert Laskowski – 14-letni rajdowy talent, a także Zbigniew Łacisz oraz Filip Tokar, którzy wyścigowe szlify zbierali w pucharze Kia Picanto. Co ciekawe, w prekwalifikacjach to Genstwa popisał się najlepszym czasem. Siódmy rezultat wywalczył z kolei Patryk Kielar, udowadniając jak wszechstronnym jest zawodnikiem. Kielar to pilot rajdowy, który okazjonalnie startuje także w imprezach amatorskich jako kierowca.

W niedzielę, 17 maja rozegrano dziewięć biegów. Sześć kwalifikacyjnych, dwa półfinały i finał. Stawkę wyścigów półfinałowych utworzyli dwaj najlepsi zawodnicy z każdego z biegów kwalifikacyjnych. W półfinale A zwycięstwo wywalczył Michał Genstwa, a oprócz niego do ostatniego biegu zakwalifikowali się także Hubert Laskowski i Patryk Kielar.Triumf w półfinale B na swoje konto zapisał Dominik Blajer, za którym finiszowali Nikodem Wiśniewski i Paweł Korpuliński.

W finale, startujący najbliżej wewnętrznej Wiśniewski, bardzo dobrze ruszył po zgaśnięciu czerwonych świateł, ale na wejściu do pierwszego łuku był trącony przez Michała Genstwę. Wykorzystał to Blajer objął prowadzenie już po pierwszym zakręcie, dzięki brawurowemu atakowi od zewnętrznej. Następnie Blajer i Wiśniewski szybko odjechali reszcie stawki.

Genstwa prezentował bardzo dobre tempo, ale zaliczył dwie przygody w czasie wyścigu i ostatecznie zakończył zmagania na piątym miejscu, przed Pawłem Korpulińskim. Czwarta lokata przypadła Patrykowi Kielarowi, a najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem „realnego” ścigania był Hubert Laskowski – trzeci w finale. Blajer ostatecznie obronił się przed atakami Wiśniewskiego i utrzymał prowadzenie po przejechaniu joker lapa, na którego zdecydował się na finałowym okrążeniu.

informacja prasowa