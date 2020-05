Bramkarz Realu w Alfa Romeo Racing Orlen

W sobotniej rundzie Not the GP wystąpią Antonio Giovinazzi i bramkarz Realu Madryt, Thibaut Courtois. W wirtualnym Grand Prix Holandii do Giovinazziego dołączy Juan Manuel Correa.

Seria Not the GP organizowana przez Veloce Esports, wraca do formatu wyścigów w grze F1 2019. Nadchodząca runda odbędzie się na Hockenheimringu. Początek jutro o 21.00.

NOT THE GP - LISTA ZGŁOSZEŃ

Charles Leclerc

Jean-Éric Vergne

Nicholas Latifi

Antonio Giovinazzi

Noel Miller

Chris Lake

Jay PietSmiet

Thibaut Courtois

Will "Willne" Lenney

Ben "Tiametmarduk" Daly

Cem Bölükbaşi

Ian Poulter

Alejandro "Alkapone" Leyva

Felix von der Laden

Romain LeBouseuh

Archie Hamilton

Pietro Fittipaldi

James Doherty

Pierre-Olivier "Depielo" Valette