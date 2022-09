Co, gdzie i kiedy - Le Mans Virtual Series

Weekend z 8 Hours of Bahrain rusza już dzisiaj. Kibice oczywiście będą mieli możliwość śledzenia akcji, którą zapewni elita prawdziwych i wirtualnych kierowców wyścigowych.

W pięciorundowym sezonie, którego wielkim finałem jest 24 Hours of Le Mans Virtual, zobaczymy takie gwiazdy jak Max Verstappen, Romain Grosjean, Daniel Juncadella i Rudy van Buren, który dopiero co został zaangażowany do pracy w symulatorze ekipy Red Bull Racing. Będą rywalizowali z wieloma graczami wspieranymi przez prawdziwe zespoły fabryczne.

W ramach regulaminu należy zauważyć, że kierowcy pro nie muszą brać udziału w każdych zawodach. Listę zgłoszeń do pierwszej rundy, 8 Hours of Bahrain, można znaleźć TUTAJ.

Le Mans Virtual Series po raz kolejny skorzysta z wiedzy i talentu najwyższej klasy komentatorów, którzy będą relacjonować całą serię. Wykorzystując swoją wiedzę, dogłębne zrozumienie i umiejętności analityczne, zapewnią fanom, zawodnikom i graczom na całym świecie wgląd w to, co dzieje się na torze podczas zawodów, a także wyjaśnią zasady, przekażą wiadomości zza kulis i przeprowadzą wywiady.

Na powyższy zespół składają się Martin Haven (rundy 2 i 3) oraz Ben Constanduros (rundy 1 i 4). Pierwszy z nich to jeden z najbardziej znanych komentatorów sportów motorowych i główny głos w relacjach z FIA WEC, a drugi to głos Rajdowych Mistrzostw Świata i wielu czołowych serii esportowych. Podobnie jak w poprzednich latach, towarzyszyć im będą Chris McCarthy, który wyrobił sobie markę komentując IndyCar i Formułę 3 oraz Lewis McGlade, który posiada encyklopedyczną wiedzę na temat wyścigów wirtualnych i zawodników biorących w nich udział, dzięki przekazywaniu wieści z takich serii jak Formula Pro i Formula E Accelerate, a także realnych mistrzostw GB3 i GB4.

8 Hours of Bahrain

Piątek, 16 września

18:10 - 18:55 Le Mans Virtual Cup - wyścig

19:10 - 19:30 Kwalifikacje GTE

19:40 - 20:00 Kwalifikacje LMP

Sobota, 17 września:

09:00 - 11:00 Rozgrzewka

13:00 - 8 Hours of Bahrain - wyścig

Relacja z zawodów będzie dostępna na motorsport.com i motorsport.tv