Homola i Girolami wygrywają na Hungaroringu

Posiadacz pole position, Esteban Guerrieri poniósł straty po kontakcie z Mikelem Azconą na pierwszym zakręcie. Maťo Homola pokonał o 0,2 sekundy urzędującego mistrza WTCR, Norberta Michelisza. Guerrieri minął metę jako trzeci.

Aurélien Comte ruszał z pierwszego pola w wyścigu 2. Na 6 okrążeniu Yann Ehrlacher odebrał prowadzenie Bebu Girolamiemu. W trakcie przedostatniego kółka Ehrlacher wykonał półobrót po kontakcie z Azconą. Girolami wrócił na czoło stawki, finiszując przed Attilą Tassim i Mikelem Azconą.

Po dwóch rundach Esports WTCR Championship Maťo Homola wyprzedza o pięć punktów Guerrieriego, o osiem Michelisza.

WYŚCIG 1

1. Maťo Homola (SK) Hyundai i30 N TCR

2. Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR +0,258

3. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR +2,379

4. Niels Langeveld (NL) Audi RS 3 LMS +5,740

5. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición +6,549

6. Bence Boldizs (H) Cupra León Competición +7,474

7. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +7,729

8. Andy Priaulx (GB) Lynk & Co 03 TCR +9,727

9. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +13,146

10. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR +13,355

WYŚCIG 2

1. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR

2. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR +1,161

3. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición +1,627

4. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +1,744

5. Bence Boldizs (H) Cupra León Competición +2,262

6. Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR +2,625

7. Maťo Homola (SK) Hyundai i30 N TCR +2,839

8. Niels Langeveld (NL) Audi RS 3 LMS +2,984

9. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR +3,174

10. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +4,748