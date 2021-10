Jak oglądać 6 Hours of Spa?

Rozgrywki Le Mans Virtual Series to owoc współpracy Motorsport Games i Automobile Club de l’Quest - twórcy i organizatora 24 godzin Le Mans i World Endurance Championship.

W najbliższą sobotę odbędzie się druga runda cyklu - 6 Hours of Spa Virtual. Na liście zgłoszeń widnieje 38 pojazdów, które tym razem będą musiały się zmierzyć ze słynnym 7-kilometrowym, belgijskim torem i zakrętami takimi jak Eau Rouge, Raidillon, Stavelot i La Source.

Komentarz podczas transmisji zapewnią Duncan Vincent, Chris McCarthy i Lewis McGlade. Relacja będzie dostępna na kanałach podanych poniżej. W piątek od godziny 17:10 odbędą się kwalifikacje klas GTE i LMP. Główne wydarzenie w sobotę o 13:30.

Pierwsza runda serii - 4 Hours of Monza - uzyskała 2,6 miliona reakcji we wszystkich kanałach. Zwycięzcami zostali Dani Juncadella, Jeffrey Rietveld i Michal Smidl z ekipy Realteam Hydrogen Redline.

Le Mans Virtual Series by Motorsport Games gears up for round two on October 16, 2021

Photo by: Motorsport Games