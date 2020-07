Kolejna awaria serwera

Wyścig przerwano na 4 godziny 32 minuty przed końcem. Zniknęła 77-sekundowa przewaga Nikodema Wiśniewskiego nad drugim w klasyfikacji, Jesperem Pedersenem.

Restart za samochodami bezpieczeństwa nastąpił po 36-minutowej przerwie. Zielona flaga ukazała się po 310 okrążeniu. Kuba Brzeziński, który zmienił Wiśniewskiego w Orece nr 1, wyprzedzał Jacka Aitkena o 8,6 sekundy.

Do pit stopów po 319 okrążeniu przewaga jedynki wzrosła do 23 sekund. Marc Gassner zastąpił Aitkena i ostro walczył o P2 z Jesperem Pedersenem.

Risto Kappet, wicelider GTE ze stratą 26 sekund do Joshuy Rogersa, został skierowany w barierę przez Amosa Laurito. Kierowcę AF Corse ukarano 30-sekundowym stop & go. Po pit stopie Kappet traci do Rogersa 2.19. Zmiennik Zbigniewa Siary, Dennis Olsen zaliczył kontakt z Nickym Catsburgiem i zajmuje siódmą pozycję.

PO 21 GODZINACH

1. Louis Delétraz/Raffaele Marciello/Nikodem Wiśniewski/Kuba Brzeziński (CH/I/PL/PL) Oreca 07 320 okr.

2. Agustín Canapino/Jack Aitken/Marc Gassner/Michael Romanidis (RA/GB/D/GR) Oreca 07 +24,849

3. Tom Dillmann/Esteban Guerrieri/Jernej Simončič/Jesper Pedersen (F/RA/SLO/DK) Oreca 07 +24,979

4. Jean-Éric Vergne/Pierre Gasly/Jarno Opmeer/Isaac Gillissen (F/F/NL/NL) Oreca 07 -1 okr.

5. Tristan Vautier/Nicolas Jamin/Hany Alsabti/Thibault Cazaubon (F/F/NL/F) Oreca 07 -1 okr.

6. Isa Al-Khalifa/Oliver Rowland/Rory MacDuff/Devin Braune (BRN/GB/USA/D) Oreca 07 -1 okr.

7. Ye Yifei/Arthur Rougier/Isaac Price/Jack Keithley (CHN/F/GB/GB) Oreca 07 -1 okr.

8. Dries Vanthoor/Kelvin van der Linde/Fabrice Cornelis/Arne Schoonvliet (B/ZA/B/B) Oreca 07 -1 okr.

9. Larry ten Voorde/Giedo van der Garde/Alex Siebel/Dennis Jordan (NL/NL/D/D) Oreca 07 -1 okr.

10. Paul-Loup Chatin/Richard Bradley/Franco Colapinto/Michi Hoyer (F/GB/RA/D) Oreca 07 -2 okr.