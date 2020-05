Marczyk ambasadorem Skoda Motorsport eChallenge

W oparciu o platformę Dirt Rally 2.0 wirtualna rozgrywka zebrała takich kierowców jak: Pontus Tidemand, Chris Ingram, Martin Koči, Oliver Solberg i Mikołaj Marczyk

W wirtualnych rozgrywkach zawodnicy rywalizują za kierownicą Skody Fabii Rally2.

Marczyk, reprezentant Orlen Team, został został globalnym ambasadorem Skoda Motorsport eChallenge.

- Wraz z Oliverem Solbergiem i Sebastienem Bedoretem zostałem globalnym ambasadorem Skoda Motorsport eChallenge - powiedział Mikołaj Marczyk. - Po ostatnim wirtualnym rajdzie zostałem wytypowany przez fabrykę do reprezentowania światowych barw Skody - to dla mnie wielkie wyróżnienie.

- W pierwszej rundzie do zawodów zgłosiło się około 4000 zawodników. Chciałbym Was zaprosić do wzięcia udziału w rajdzie i zmierzenia się z nami w rywalizacji. Tym razem ścigamy się na trasach Rajdu Australii. Zawody rozpoczynają się w środę i kończą w niedzielę. Cieszę się, że dobre wyniki w świecie wirtualnym mają przełożenie na takie zdarzenia. Bycie twarzą projektu Skoda Motorsport to dla mnie wielka nobilitacja i zastrzyk motywacji - dodał.