Mario Andretti dołączył do Legends Trophy

80-latek pochodzący z Montony (dzisiaj chorwackie Motovun), będzie najstarszym uczestnikiem rundy. Andretti przebije w tej statystyce Emersona Fittipaldiego, mającego za sobą 73 urodziny.

Mario Gabriele Andretti pozostaje jedynym kierowcą, który wygrał Daytona 500, Indianapolis 500 i mistrzostwo świata F1. W okresie 1965-94 zaliczył 29 startów w Indianapolis 500. Poza zwycięstwem w 1969 roku posiada w dorobku dwa drugie miejsca, trzecie, czwarte i piąte.

- Mam przed sobą całkiem sporo nauki - przyznał Mario Andretti. - Upłynęło dużo czasu od momentu, gdy byłem debiutantem w Indianapolis. Próbuję się uczyć tak szybko, jak to możliwe i mam nadzieję, że będę mógł się pościgać z młodymi gwiazdami. Po prostu się angażuję i liczę, że będę konkurencyjny.

Czekałem na powrót na Speedway i prawdziwy wyścig w ten weekend. E-sportowe zawody All-Stars to wspaniały sposób na utrzymanie formy. Wszyscy ci faceci w Legends Trophy są wielkimi mistrzami. Każdy przeniósł wyścigowy instynkt do wirtualnego świata. Otrzymałem szansę ścigania się z takimi absolutnymi legendami Indy, jak Emerson Fittipaldi. To niesamowita okazja!