Młody katowiczanin, który w tym roku zadebiutuje w międzynarodowych mistrzostwach Włoch Formuły 4, znalazł się w gronie blisko stu profesjonalnych kierowców wyścigowych z całego świata zaproszonych do wirtualnej serii. Będzie się ona składać z czterech rund rozgrywanych w majowe, poniedziałkowe wieczory, na wirtualnych torach Formuły 1.

Na starcie ustawią się m.in. znani z F1 Brytyjczyk Lando Norris i Kanadyjczyk Nicholas Latifi, kierowcy Formuły 2, Formuły 3 i Formuły 4, Formuły E, DTM, amerykańskich wyścigów Indy oraz najsłynniejszych serii GT.

Wszyscy ścigać się będą identycznie przygotowanymi bolidami Dallara F3, o blisko sto koni mechanicznych mocniejszych, niż samochód w którym Kaprzyk wystartuje w tym roku we włoskiej Formule 4.

Zmagania odbywać się będą na profesjonalnej platformie wyścigowej iRacing i składać z czterech rund. Każda z nich rozpocznie się od treningów i kwalifikacji, po których odbędą się trzy wyścigi kwalifikacyjne. Najszybsza dziesiątka każdego z nich zmierzy się następnie w wielkim finale. Zmagania będzie można oglądać na żywo na kanale Apex Racing TV na YouTubie w każdy majowy poniedziałek od godziny 19:00. Pierwsza runda już 11 maja.

- Od trzech lat trening w symulatorze to kluczowy element moich przygotowań do wyścigów, dlatego cieszę się, że będę mógł zmierzyć się z najlepszymi - mówi Mateusz Kaprzyk, który w sezonie 2019 ścigał się w cyklach Porsche Sprint Challenge Central Europe oraz europejskich mistrzostwach prototypów LMP3. - Za nami już runda “zerowa”, podczas której mimo przygód wszedłem do wyścigu finałowego, dlatego nie mogę już doczekać się kolejnych zmagań. Jestem pewien, że wiele nauczę się od doświadczonych rywali, wśród których znajdą się także kierowcy F1.

- Chciałbym kiedyś zmierzyć się z nimi na prawdziwych torach, ale póki co skupiam się na przygotowaniach do jak najlepszego debiutu we włoskiej Formule 4, która jest jedną z najmocniejszy serii dla bolidów jednomiejscowych na świecie - dodał.

informacja prasowa