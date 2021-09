Mocna stawka w 4 Hours of Monza

Stawka kierowców zarówno z prawdziwych, jak i wirtualnych wyścigów, którzy wezmą udział w 4 Hours of Monza, jest doskonałym wskaźnikiem tego, jak zacięta będzie rywalizacja w tej serii od początku do końca.

Louis Deletraz (zeszłoroczny zwycięzca Virtual 24 Hours of Le Mans i mistrz ELMS 2021), Sergio Sette Camara (Formuła E), Beitske Visser (W Series i WEC), Will Stevens (WEC i ELMS), Bruno Spengler (DTM i IMSA), Jan von der Heyde, Michi Hoyer i Nuno Pinto (wielokrotni mistrzowie w wyścigach symulacyjnych) to tylko niektóre ze znanych nazwisk z realnego i wirtualnego świata wyścigów, które zobaczymy w pierwszej rundzie Le Mans Virtual Series.

Być może „domową” przewagę będzie miał Ayhancan Güven z Porsche Esports Team, który w ten weekend ściga się w Porsche Carrera Cup na torze Monza, a więc weźmie udział w zawodach LMVS na miejscu, wraz ze swoimi kolegami z zespołu.

Wyścig odbędzie się w najbliższy weekend na platformie rFactor2 na wirtualnym torze Autodromo Nazionale Monza.

W sumie 38 samochodów będzie walczyć w dwóch różnych klasach - 21 w LMP2, gdzie wszyscy zawodnicy używają modelu ORECA 07 LMP2, oraz 17 w LMGTE, gdzie zespoły mają do wyboru Ferrari 488GTE, BMW M8 GTE, Porsche 911 RSR GTE, Corvette C8.R i Aston Martin Vantage GTE.

Sesje treningowe zaplanowano na czwartek i piątek, w czwartek wieczorem odbędzie się też godzinny wyścig testowy, podczas którego sprawdzone zostaną serwery, systemy i komunikacja zarówno dla zespołów sportowych, jak i telewizyjnych.

Kwalifikacje odbędą się w piątek 24 września o 18:00 i będą transmitowane. Wszystkie wydarzenia związane z wyścigiem będzie można śledzić w sobotę od godziny 12:30 na kanałach YouTube FIA WEC i TraxionGG, na twitch.tv/traxiongg oraz na wielu kanałach w mediach społecznościowych.