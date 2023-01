Adam Breeden, pionier towarzyskiego współzawodnictwa w Wielkiej Brytanii i przedsiębiorcza siła stojąca za niektórymi z najbardziej udanych koncepcji w tym sektorze, oficjalnie otworzył swój najbardziej ambitny i ekscytujący projekt. F1® Arcade, pierwsze na świecie oficjalne miejsce do doświadczenia F1 w wersji premium, zostało otwarte 12 grudnia 2022 roku w Londynie w One New Change, St Pauls.

Wciągająca, najnowocześniejsza symulacja wyścigów F1 obejmuje 60 ruchomych symulatorów, obsługiwanych przez platformę rFactor 2 dostarczoną przez Motorsport Games, w połączeniu z ekskluzywną zawartością F1®, umożliwiającą gościom przeżycie dreszczyku emocji związanych z wyścigami, uzupełnionego najlepszą oferta gastronomiczną w swojej klasie, stworzoną przez szefa kuchni i ekspertów.

- Mając misję zapewnienia wszystkim emocji związanych ze sportami motorowymi, jesteśmy wdzięczni za wybór rFactor 2, aby zapewnić wrażenia z wirtualnych wyścigów oraz realną obsługę i rywalizację F1® Arcade - powiedział Dmitry Kozko, dyrektor generalny Motorsport Games, wiodącego twórcy gier wyścigowych, wydawcy i dostawcy ekosystemu esportowego oficjalnych serii wyścigowych na całym świecie.

- Współpraca przy tworzeniu elementów wyścigowych była przyjemnością dla naszego zespołu ekspertów ds. symulacji w Studio 397 i spodziewamy się, że klienci będą zachwyceni tym doświadczeniem - dodał Dom Duhan, producent wykonawczy w Studio 397.

- Od czasu otwarcia F1® Arcade w grudniu zainteresowanie było absolutnie fenomenalne. Naszą ambicją było wprowadzenie prawdziwie innowacyjnego doświadczenia, które sprawi, że wyścigi symulacyjne będą dostępne dla wszystkich w konkurencyjnym środowisku towarzyskim. Aby to osiągnąć, potrzebowaliśmy partnera, który byłby w stanie w pełni dostosować wrażenia z gry, dlatego wybraliśmy rFactor 2 i Motorsport Games do współpracy nad tym projektem. Reakcja klientów w pierwszym miesiącu była fantastyczna i nie możemy się doczekać, aby powitać znacznie więcej osób w Londynie i przyszłych obiektach - powiedział Adam Breeden, założyciel i dyrektor generalny Kindred Concepts.

Plany na przyszłość dotyczące F1® Arcade obejmują kolejną lokalizację w Birmingham w Wielkiej Brytanii w 2023 roku, a następne lokalizacje obsługiwane przez rFactor 2 mają zostać ogłoszone w przyszłości. Aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami dotyczącymi F1® Arcade, śledź @F1Arcade w mediach społecznościowych.

