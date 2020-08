Motorsport Games łączy siły z BTCC

Twórca i wydawca gier, Motorsport Games ogłosił dziś uzyskanie wieloletniej licencji na stworzenie oficjalnej gry British Touring Car Championship. BTCC to jedna z najbardziej znanych i lubianych serii na świecie, z bogatą historią w świecie wirtualnym. Renesans nastąpi w 2022 roku, kiedy to na rynek wejdzie nowa edycja gry.

Produkt opracowany zostanie przez Motorsport Games i będzie dostępny na większości konsol nowej generacji oraz PC i urządzenia mobilne.

BTCC dołącza do listy produktów Motorsport Games, wśród których są: gra NASCAR Heat oraz esportowa rywalizacja w 24 Hours of Le Mans Virtual, eNASCAR Heat Pro League, World Rallycross Esports Series, ABB Formula E Race at Home Challenge, serii #NotTheGP i Le Mans Esports Series.