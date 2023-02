Motorsport Games, wiodący twórca gier wyścigowych, wydawca i dostawca ekosystemu e-sportowego oficjalnych serii wyścigowych na całym świecie, ogłosił dziś kwartalną aktualizację i nową zawartość do pobrania w ramach rFactor 2, jednej z najbardziej autentycznych platform wyścigowych dostępnych dla kierowców z całego świata.

Aktualizacja z tego kwartału obejmuje ekscytujący nowy pojazd – Hondę Civic Type R, wprowadzenie wspaniałej, zeskanowanej laserowo wersji toru Long Beach oraz mnóstwo ulepszeń poprawiających wrażenia gracza.

W wyniku partnerstwa między British Touring Car Championship (BTCC), Motorsport Games i Studio 397, siódmy prawdziwy samochód w specyfikacji NGTC BTCC, który oferuje rFactor 2 – Honda Civic Type R – jest już dostępny. Honda Civic to pojazd o rewelacyjnych osiągach, który w ostatnich latach zdobywał mistrzostwa kierowców, a teraz, w wersji FK8 Type R, kontynuuje długą tradycję sukcesów maszyn Hondy w BTCC.

Uliczny tor Long Beach Grand Prix również jest już dostępny. Zbudowany na podstawie najnowszych, bardzo szczegółowych danych ze skanowania laserowego, z tysiącami obrazów referencyjnych przechwyconych na miejscu, aby zapewnić jak najbardziej autentyczne wrażenia wizualne, ten nowy obiekt ma jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę pod względem jakości graficznej w rFactor 2.

Kilka ekscytujących aktualizacji do rFactor 2 zostanie wprowadzonych jeszcze dzisiaj, w tym:

Nowy model i fizyka opon GT3.

Doładowanie hybrydowe BTCC na 2022 rok.

Aktualizacje przerywników filmowych.

Ściganie się na serwerze z nieposiadanymi treściami.

Nowe zarządzanie pakietami.

Zwiastun kwartalnej aktualizacji i zawartości rFactor 2 na pierwszy kwartał 2023 roku można obejrzeć tutaj.

Ceny nowej zawartości przedstawiają się następująco:

Honda Civic BTCC – 4,99 €

Tor Grand Prix Long Beach – 8,99 €

Motorsport Games, firma należąca do sieci Motorsport Network, jest wiodącym twórcą gier wyścigowych, wydawcą i dostawcą ekosystemu e-sportowego oficjalnych serii wyścigowych na całym świecie. Łącząc innowacyjne i wciągające gry wideo z ekscytującymi zawodami e-sportowymi i treściami dla fanów wyścigów i graczy, Motorsport Games stara się, aby radość z wyścigów była dostępna dla każdego. Firma jest licencjonowanym twórcą i wydawcą gier kultowych serii wyścigów samochodowych na komputery PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i urządzenia mobilne, w tym NASCAR, INDYCAR, 24H Le Mans i British Touring Car Championship („BTCC”), a także wiodących w branży symulacji rFactor 2 i KartKraft. rFactor 2 służy również jako oficjalna platforma symulacji wyścigów Formuły E, jednocześnie zasilając F1 Arcade dzięki partnerstwu z Kindred Concepts. Motorsport Games jest wielokrotnie nagradzanym partnerem e-sportowym między innymi w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, Formule E, BTCC, FIA World Rallycross Championship i eNASCAR Heat Pro League. Motorsport Games buduje ekosystem wirtualnych wyścigów, w którym każdy produkt wzbudza emocje, każde wydarzenie e-sportowe jest przygodą, a każda historia inspiruje.

