Motorsport Games przejęło Studio397

Studio397 będzie kontynuować prace nad rFactor 2, a jednocześnie opracowywać modele fizyki dla przyszłych projektów Motorsport Games. Motorsport Games natomiast wykorzysta swoje zasoby i doświadczenie, aby wzbogacić ofertę rFactor 2 dla społeczności graczy.

Studio397 i Motorsport Games współpracują już od dawna. Platformę rFactor 2 wykorzystano do wirtualnego wyścigu 24 Hours of Le Mans, jak również Formula E Race at Home Challenge, które były prowadzone przez Motorsport Games. Oczekuje się, że Studio397 zachowa swoją nazwę i markę wraz z istniejącym zespołem deweloperskim i zarządzającym.