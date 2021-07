Motorsport Games szykuje oficjalną grę IndyCar

Motorsport Games podpisało wieloletnią umowę licencyjną z Indycar, na przygotowanie oficjalnej gry tej jednej z czołowych serii wyścigowych. Premiera zaplanowana jest na przyszły rok.

Motorsport Games jest wiodącym deweloperem gier wyścigowych, wydawcą oraz dostawcą ekosystemu e-sportowego dla oficjalnych serii wyścigowych sportów motorowych na całym świecie.

Gra IndyCar będzie dostępna na konsole Xbox, PlayStation oraz komputery PC.

- Motorsport Games i IndyCar są zachwycone, że mogą zaoferować fanom długo oczekiwane dedykowane rozgrywki - powiedział Dmitrij Kozko, dyrektor generalny Motorsport Games. - Nie możemy sobie wyobrazić bardziej zasłużonej ligi dla stworzenia gry wideo. IndyCar podziela nasze zaangażowanie w dostarczanie autentycznych doświadczeń entuzjastom wyścigów samochodowych. Fani mogą oczekiwać, że NTT INDYCAR SERIES spełni ten sam poziom doskonałości i wciągającej rozgrywki, którego oczekują od Motorsport Games.

Współpraca Motorsport Games z IndyCar zaowocuje powstaniem zupełnie nowej gry, która była niecierpliwie oczekiwana zarówno przez fanów wyścigów, jak i esportu. Śmiały i twardy styl wyścigów IndyCar jest idealny na stworzenie takiego symulatora. Najważniejsza seria wyścigowa w Ameryce Północnej obejmuje rosnącą stawkę wschodzących młodych gwiazd i utalentowanych weteranów o światowej renomie. Rywalizują na wyjątkowo trudnych i zróżnicowanych torach, owalach, miejskich i tradycyjnych obiektach.

- Jestem bardzo podekscytowany, że nasi fani będą mogli przenieść NTT INDYCAR SERIES do swoich domów dzięki tej nowej grze wideo - powiedział kierowca Arrow McLaren SP Pato O'Ward. - To wspaniała okazja dla kibiców, aby zbliżyć się jeszcze bardziej do naszej serii.