Norris zostaje w wirtualnych Supercars

Trzeci w pierwszym wyścigu na wirtualnym Circuit de Spa-Francorchamps, Lando poprosił o kolejny start i otrzymał zgodę organizatorów serii. 20-latek ponownie skorzysta z Holdena Walkinshaw Andretti United.

- COTA wygląda dobrze. Ostatnio zdołałem tam wygrać (w INDYCAR iRacing Challenge) - powiedział Norris. - Dużo tam testowałem w symulatorze. Sebring nie należy do moich ulubionych torów. Jest wyjątkowo nierówny i myślę, że w kombinacji z Supercars zrobi się bardzo trudno.

Dzisiaj parę razy wyrzucono mnie z toru. Poza tym miałem dużo frajdy. W porównaniu z innymi seriami jest tu znacznie więcej profesjonalnych kierowców. Cała stawka robi się bardziej konkurencyjna niż w wielu innych seriach. Wyścigi z odwróconymi polami startowymi są naprawdę fajne. To duże wyzwanie. Mam nadzieję, że z zewnątrz dobrze się to oglądało. Mnie bardzo się podobało. Fajnie było dołączyć do chłopaków.