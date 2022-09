Nowości w NASCAR 21: Ignition

Motorsport Games, wiodący twórca gier wyścigowych, wydawca i dostawca ekosystemu e-sportowego dla oficjalnych serii sportów motorowych na całym świecie, zapowiedział premierę aktualizacji NASCAR 21: Ignition, która pozwoli odwzorować sezon 2022 NASCAR Cup Series.

Aktualizacja na sezon 2022 będzie dostępna do ściągnięcia od 6 października. Obejmuje konsole PlayStation 4 i 5, Xbox One - Serie S i X, oraz komputery PC. Obecni posiadacze Ignition, zarówno wersji Standard, jak i Champions, będą ją mogli ściągnąć za darmo. Ci, którzy nie posiadają Ignition, mogą kupić teraz grę w obniżonej cenie, a następnie otrzymać aktualizację za darmo. Pierwsze spojrzenie na nowe funkcje można zobaczyć w zapowiedzi.

Opisywana aktualizacja zaoferuje m.in. zmieniony interfejs użytkownika, dzięki czemu nawigacja po menu i ustawieniach będzie płynniejsza. Opracowano również ulepszone grafiki z zupełnie nowymi wskaźnikami zużycia opon i poziomu paliwa. Wszystko po to, by w czasie rzeczywistym monitorować dokładnie stan samochodu. Gracze będą mogli również uzyskać dostęp do torów z NASCAR Cup Series 2022, zarówno z sezonu zasadniczego, jak i play-offów. Lista kierowców oraz malowania są dokładnym odwzorowaniem sezonu 2022. Wprowadzono również wszystkie trzy modele samochodów nowej generacji: Chevroleta, Forda i Toyotę.

