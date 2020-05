Podczas rywalizacji zostaną rozegrane dwie rundy na torze Laguna Seca. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 25 samochodów BMW Z4 GT3. Dla Roberta Kubicy niedzielny wyścig będzie kolejną okazją do ścigania się na wirtualnych torach. Kierowca ORLEN Team ma już za sobą dwa tegoroczne występy na platformie iRacing.

– Z przyjemnością wezmę udział w kolejnej rywalizacji esportowej, tym bardziej, że będzie to bliska mi dyscyplina. Szczególnie cieszy mnie fakt, że będę mógł się zmierzyć z moimi kibicami i kolegami z ORLEN Team i Grupy Sportowej ORLEN. Taka okazja do wspólnej sportowej rywalizacji nie trafia się często – mówi Robert Kubica.

Wśród zawodników wspieranych przez PKN ORLEN w sobotę na starcie staną także między innymi: Kuba Przygoński, Sofia Ennaoui, Paweł Fajdek, Adam Tomiczek i Kacper Wróblewski.

– Rozgrywki online stały się ostatnio bardzo popularne, jest to na pewno fajne rozwiązanie, które ćwiczy koncentrację. Do tej pory nie miałem okazji ścigać się w Asseto Corsa, więc będzie to dla mnie nowy rodzaj rywalizacji, inny niż ten, do którego jestem przyzwyczajony, czyli rajdów szutrowych. Na pewno będzie to wyzwanie, ale też fajna zabawa. Czuję że jak wszyscy wystartujemy, to na pierwszym zakręcie będzie dużo zamieszania, bo nie wszyscy wiedzą jak jechać. Cieszę się, że będę też miał okazję spotkać się z innymi członkami ORLEN Team, z którymi nie ścigam się na co dzień – powiedział przed wyścigiem Kuba Przygoński.

Wśród profesjonalnych esportowców znajdą się gracze zespołu PACT (Mateusz „Tycha” Tyszkiewicz, Łukasz „pimpeek” Sokół, Maciek Hałoń) oraz Devils One Triton Racing Team (Dominik Blajer). Udział wezmą także osoby biorące udział w kwalifikacjach. Lista zgłoszeń zawiera już ponad 300 uczestników z Polski i zagranicy, a w finałowej rozgrywce wystartuje 25 graczy z najlepszymi czasami. Zapisy trwają do 22 maja do godziny 22:00 na platformie www.stayandplay.com.pl.

Transmisja niedzielnego wyścigu rozpocznie się o godz. 12.00 i będzie można ją śledzić na kanałach ORLEN Team w mediach społecznościowych: Twitch, Facebook oraz YouTube.

Wyścig stanowi jeden z głównych elementów akcji ORLEN Stay&Play, organizowanej przez PKN ORLEN. Równolegle toczy się rywalizacja w grze Rocket League, której finały zaplanowano na 29 i 31 maja. W ramach projektu Fundacja ORLEN, w porozumieniu ze zwycięzcami turniejów, przekaże dwa granty o łącznej wartości 100 tysięcy złotych na wybraną inicjatywę społeczną.

informacja prasowa