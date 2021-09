Realteam Hydrogen Redline wygrywa rundę na Monzie

Dzień wcześniej Erhan Jajovski z RE8G Esports zdobył pole postion. W klasie GTE najlepszy okazał się Kevin Siggy z BMW Team Redline. Nikt nie był pewny, jak stawka 38 samochodów poradzi sobie z dojazdem do Variante del Rettifilo na pierwszym okrążeniu.

Jajovski utrzymał swoje pierwsze pole. Między kierowcami klasy LMP2 nie doszło do kontaktów, które wyeliminowałby kogoś z udziału w wyścigu. W klasie GTE z czwartego miejsca wystrzelił Joonas Raivio, który objął prowadzenie przed pierwszym zakrętem. Świetnym startem popisał się również Timotej Andonovski z TESLA R8G ESPORTS, który przebił się z ósmego miejsca na drugie. Niestety Macedończyk w pierwszej szykanie zderzył się z Kevinem van Doorenem, za co otrzymał karę przejazdu przez aleję serwisową.

Realteam Hydrogen Redline, Porsche win Le Mans Virtual Series Round 1 at Monza Photo by: Motorsport Games

Pierwsze wizyty w alei serwisowej rozpoczęły się w 34. minucie wyścigu. Jajovski powiększał swoją przewagę z przodu. W klasie GTE nadal toczyła się zacięta walka. Kierowca Porsche Esport Team, Michell de Jong, po niepewnym starcie stanął na czele stawki.

Po godzinie jazdy pierwsi kierowcy zaczęli się zmieniać. Do samochodu ekipy R8G Esport zasiadł Gordon Mutch. Brytyjczyk po chwili popełnił błąd przy wyjeździe z Variante della Roggia i wpadł w poślizg. W stojący w poprzek toru samochód uderzył Alister Yoong oraz Ferris Stanley.

Realteam Hydrogen Redline, Porsche win Le Mans Virtual Series Round 1 at Monza Photo by: Motorsport Games

To nie był udany wyścig dla Team WRT SIMTAG Esports. Marco Saupe przy wjeździe do boksu został uderzony przez Luke'a Browinga z Team Fordzilla. Uszkodzenia były na tyle duże, że obaj kierowcy musieli zrezygnować z dalszej rywalizacji. Półtorej godziny przed końcem dyrektor wyścigu Eduardo Freitas przypomniał o respektowaniu niebieskiej flagi na torze.

Ciekawa walka toczyła się o drugie i trzecie miejsce w kategorii GTE między Samim-Matti Trogenem, a Enzo Bonito. Fin po emocjonującej walce zdołał wyprzedzić Włocha.

Realteam Hydrogen Redline, Porsche win Le Mans Virtual Series Round 1 at Monza Photo by: Motorsport Games

Godzinę przed końcem do samochodu Realteam Hydrogen wszedł Daniel Juncadella. Zespół miał 17-sekundową przewagę na drugim Jiri Tomanem z GPX Rebellion Williams. Obecny kierowca DTM spełnił swoje zadanie i dojechał do mety z prawie 8-sekundową przewagą do drugiego miejsca. Hiszpan reprezentujący Realteam Hydrogen Redline po wyścigu podzielił się swoimi wrażeniami.

- To był naprawdę płynny wyścig. Jeffrey wykonał niesamowity pierwszy przejazd. Michal bardzo dbał o opony, ja musiałem po prostu dowieźć samochód do mety - zakończył.

Zwycięzcą klasy GTE okazał się zespół Porsche Esports Team, który zdołał pokonać ekipę BMW Team Redline. Chwilę po wyścigu poświęcił reprezentant zwycięskiej ekipy, Mack Bakkum.

- Mitchell i Martin wykonali świetną robotę, zanim przejąłem samochód. Moim zadaniem był spokojny dojazd do mety. Byliśmy zaskoczeni, że BMW Team Redline nie decydują się na wymianę opon. Wiedzieliśmy, że nawet gdyby wyszli nieco do przodu, mielibyśmy dużą przewagę tempa - wyjaśnił.

Realteam Hydrogen Redline, Porsche win Le Mans Virtual Series Round 1 at Monza Photo by: Motorsport Games

LMP2 Virtual Le Mans Series

1. #70 Realteam Hydrogen Redline – 147 laps

2. #22 GPX Rebellion Williams +7.865

3. #4 Floyd ByKolles-Burst +9.853

4. #444 Alpha Ind. ByKolles-Burst +27.063

5. #1 Rebellion GPS Esports +49.913

GTE Virtual Le Mans Series

1. #91 Porsche Esports Team – 133 lap

2. #71 BMW Team Redline +7.530

3. #88 Proton Competition +1 lap

4. #55 BMW Team GB +1 lap

5. #89 BMW Team BS+COMPETITION +1 lap