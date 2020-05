Russell dominuje w Monako

Po starcie z drugiego pola kierowca Williamsa prowadził przez cały dystans wirtualnego Grand Prix Monako, na mecie uzyskując przewagę 39 sekund nad Estebanem Gutiérrezem. Na przedostatnim okrążeniu Meksykanin przejął P2 po obrocie Ferrari Charlesa Leclerca.

18-minutowe kwalifikacje rozegrano w deszczu. Pietro Fittipaldi pokonał Russella o 0,414 sekundy. Kolejne czasy uzyskali David Schumacher (+0,652), Louis Delétraz (+0,734), Charles Leclerc (+1,061), Arthur Leclerc (+1,145), Antonio Giovinazzi (+1,544), Valtteri Bottas (+1,653), Lando Norris (+1,718), Alex Albon (+1,727), Esteban Gutiérrez (+1,728) i Nicholas Latifi (+1,758).

Delétraz otrzymał karę relegacji o pięć miejsc. Wyścig odbył się na suchej nawierzchni. Fittipaldi, Russell, Schumacher, Norris i Latifi wybrali średnio twarde opony. Bracia Leclerc i Gutiérrez ruszyli na Pirelli z czerwonym paskiem. Zabrakło na starcie Estebana Ocona.

Russell wjechał w St-Dévote przed Arthurem Leclerkiem, Schumacherem, Fittipaldim, Charlesem Leclerkiem, Delétrazem oraz Gutiérrezem. Valtteri Bottas napotkał obracającą się Alfę i spadł na 19 pozycję.

Do 4 okrążenia Fittipaldi przegrał pojedynki z Charlesem Leclerkiem, Schumacherem i Gutiérrezem. Starszy z braci Leclerc zostawił za sobą Schumachera. Norris, Courtois i Charles Leclerc otrzymali po 3 sekundy kary za wyjeżdżanie poza tor.

Alex Albon minął Fittipaldiego - i został obrócony przez Gutiérreza, lądując na P10 (6). Po 6 okrążeniu Esteban Gutiérrez zjechał po średnio twarde opony.

Arthur Leclerc zaliczył pit stop po 8, jego brat - po 9 okrążeniu. Nowy wicelider, David Schumacher tracił 17 sekund do George'a Russella.

Fittipaldi i Norris zepchnęli Schumachera na P4. 19-letni syn Ralfa Schumachera popełnił błąd i znalazł się na siódmej pozycji (12). Charles Leclerc drugi raz otrzymał karę 3 sekund.

Esteban Gutiérrez skierował Alexa Albona w barierę na La Rascasse. Arthur Leclerc wykonał obrót po kontakcie z Lando Norrisem na Sainte-Dévote. Charles Leclerc awansował na trzecią lokatę.

Gutiérrez (22) i Bottas (23) drugi raz zmienili opony. Charles Leclerc relegował Pietro Fittipaldiego na P3 (24). Brazylijczyk zaliczył pit stop (27) - i otrzymał karę za przekroczenie limitu prędkości.

George Russell oddalił się na 32 sekundy od Charlesa Leclerca, nim zjechał po miękkie opony (28). Po powrocie Williams wyprzedzał Ferrari o 14,6 sekundy.

Nicholas Latifi ponownie zmienił opony. Esteban Gutiérrez wygrał pojedynek z Arthurem Leclerkiem. Od Charlesa dzieliło go 8 sekund (30).

Lando Norris trzeci raz otrzymał karę 3 sekund. Valtteri Bottas awansował na P10 kosztem Davida Schumachera, ale na finiszu lepszy był kierowca Racing Point.

Od 35 okrążenia Gutiérrez atakował Charlesa Leclerca - i w końcu doszło do kontaktu przed szykaną (38). - Nie widziałem go, ale był po wewnętrznej, więc to całkowicie moja wina - wyjaśnił Charles Leclerc.

Po ostrym pojedynku Alex Albon minął Arthura Leclerca pod hotelem Fairmont (39). Red Bull i Ferrari jechały obok siebie od St-Dévote.

WYNIKI WYŚCIGU (39 okrążeń)

1. George Russell (GB) Williams

2. Esteban Gutiérrez (MEX) Mercedes +39,017

3. Charles Leclerc (MC) Ferrari +54,016

4. Alexander Albon (T) Red Bull +1.00,791

5. Arthur Leclerc (MC) Ferrari +1.03,735

6. Pietro Fittipaldi (BR) Haas +1.11,800

7. Lando Norris (GB) McLaren +1.13,176

8. Nicholas Latifi (CDN) Williams +1.17,429

9. Louis Delétraz (CH) Haas -1 okr.

10. David Schumacher (D) Racing Point -1 okr.

11. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes -1 okr.

12. Luca Salvadori (I) AlphaTauri -1 okr.

13. Thibaut Courtois (B) Alfa Romeo -1 okr.

14. Nico Prost (F) Renault -2 okr.

15. Antonio Giovinazzi (I) Alfa Romeo -2 okr.

16. Pierre-Emerick Aubameyang (G) McLaren

17. Kai Lenny (USA) Red Bull

18. Luis Fonsi (PRI) Racing Point