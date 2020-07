Solberg i granie z Colinem McRae

Solberg, który poza tytułem w rajdach zdobył również dwukrotnie laury w światowym rallycrossie, ponownie odkrył simracing podczas wymuszonej przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa. Jednak pierwszy kontakt z popularnymi grami Norweg zaliczył ponad 20 lat temu, kiedy pomagał rozwijać kultową serię Colin McRae Rally.

Pochodzący z Askim kierowca dołączył w 1999 roku do Colina McRae w fabrycznej ekipie Forda. Duet jako pierwszy przetestował grę i przekazał opinie twórcom z Codemasters.

- Sporo grałem na początku mojej kariery, gdy jeździłem obok Colina McRae - wspomina Solberg. - Kiedy wydano pierwszą grę, podpisałem kontrakt z Fordem i wspólnie z Colinem testowaliśmy ją w pokojach hotelowych. Zapisywaliśmy co należy poprawić i wtedy po raz pierwszy tak mocno zainteresowałem się grami.

Podczas niedzielnego wirtualnego Race of Champions Petter Solberg utworzy norweski team wspólnie z synem - Oliverem.

- Kupiłem całą platformę dla Olivera. On wszystko ustawił. Było strasznie trudno, niemal nie mogłem prowadzić. Pomyślałem: jak do cholery można tak szybko jeździć? W ubiegłym tygodniu ustawiłem jednak odpowiadającą mi konfigurację.

- [Virtual ROC] to uczciwa rywalizacja. Każdy może wygrać, bez względu na to z jakiej dyscypliny sportu motorowego pochodzi. Zupełnie jak w prawdziwym Race of Champions. Kiedy awansuje się do ćwierćfinału, emocje rosną i łatwo popełnić błąd. Trzeba się postarać zachować spokój - zakończył Petter Solberg.

Transmisję z wirtualnego ROC przeprowadzi Motorsport.tv. Początek w niedzielę o godz. 19.00.