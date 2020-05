Solberg World Cup na półmetku

Na trudnych, wybijających i wąskich oesach najlepszy okazał się Czech ERT_Crsedmicky, który podobnie jak każdy w czołowej piątce skorzystał z Mitsubishi Space Stara R5. Drugi Szwed Xvzombieslayaavx stracił do zwycięzcy 26,762 sekundy. Podium uzupełnił Francuz Wert Jonathan Schaeffer (+45,672). Za czołową trójką znalazł się Japończyk Kazunokota (+55,827) oraz Estończyk Crazynevada (+1:01,041).

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Kacper555, który w Volkswagenie Polo R5 stracił do najlepszego blisko dwie i pół minuty, co dało mu 26 miejsce. Drugi w biało-czerwonej klasyfikacji był Mada (+2:53,402), który w generalce znalazł się na 37 miejscu. Do rywalizacji przystąpiło ponad 4100 graczy.