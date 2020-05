Speed najszybszy w prekwalifikacjach

Posiadacz czterech mistrzowskich tytułów w GRC i ARC, Speed wyprzedził o 0,014 sekundy Stefana Wilsona, dwukrotnego uczestnika Indianapolis 500. James Davison stracił cztery, RC Enerson - pięć tysięcznych do Wilsona.

Do sobotniego wyścigu First Responder 175 presented by GMR zakwalifikowała się najlepsza czwórka dzisiejszej sesji. Robertowi Wickensowi zabrakło jednej tysięcznej.

WYNIKI PREKWALIFIKACJI

1. Scott Speed (Andretti) 39,451

2. Stefan Wilson (Andretti) 39,465

3. James Davison (Coyne) 39,469

4. RC Enerson (Top Gun) 39,470

5. Robert Wickens (Arrow McLaren SP) 39,471

6. Kyle Busch (Rowdy Energy) 39,480

7. Spencer Pigot (Rahal Letterman Lanigan) 39,485

8. Lando Norris (Arrow McLaren SP) 39,496

9. Felipe Nasr (Coyne) 39,502

10. James Hinchcliffe (Andretti) 39,509

11. Kyle Kaiser (Juncos) 39,616

12. Hélio Castroneves (Penske) 39,761

13. Santino Ferrucci (Coyne) -