Urodziny Tassiego

Kierowca All-Inkl.de Münnich Motorsport triumfował w drugim wyścigu na wirtualnym Salzburgringu. W pierwszym starciu górą był Esteban Guerrieri - pół godziny wcześniej drugi w wirtualnym Le Mans.

Yann Ehrlacher, drugi w kwalifikacjach, na pierwszym zakręcie wyeliminował posiadacza pole position, Mikela Azconę. Guerrieri finiszował 1,7 sekundy przed Maťo Homolą. Top 3 uzupełnił mistrz WTCR, Norbert Michelisz. Dwa zakręty przed metą Ehrlacher przebił się na P4.

W drugim 12-minutowym wyścigu odwrócono pola startowe dla czołowej dziesiątki. Thed Björk ruszający z pole position, został uderzony na pierwszym zakręcie. Attila Tassi wygrał finisz z Mikelem Azconą o 0,2 sekundy. Trzeci stopień podium przypadł Nielsowi Langeveldowi.

WYŚCIG 1

1. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR 12.57,727

2. Maťo Homola (SK) Hyundai i30 N TCR +1,733

3. Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR +4,113

4. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +4,355

5. Bence Boldizs (H) Cupra León Competición +4,530

6. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR +5,817

7. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR +12,621

8. Kevin Ceccon (I) Alfa Romeo Giulietta TCR +19,763

9. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +20,004

10. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +20,405

WYŚCIG 2

1. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR 12.59,258

2. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición +0,216

3. Niels Langeveld (NL) Audi RS 3 LMS +1,600

4. Norbert Michelisz (H) Hyundai i30 N TCR +2,926

5. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR +4,506

6. Maťo Homola (SK) Hyundai i30 N TCR +7,012

7. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR +7,415

8. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR +8,314

9. Bence Boldizs (H) Cupra León Competición +8,509

10. Aurélien Comte (F) Peugeot 308 TCR +9,737

PUNKTACJA

1. Guerrieri 36, 2. Homola 31, 3. Michelisz 29, 4. Ehrlacher 28, 5. Tassi 25, 6. Azcona 25, 7. Boldizs 20, 8. Girolami 19, 9. Langeveld 16, 10. Ceccon 11.