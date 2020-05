Pandemia koronawirusa zatrzymała sport motorowy z dnia na dzień, w tym Formułę 1 i Formułę E. Na czas ich zawieszenia w miejsce realnych wyścigów zorganizowano wirtualne rozgrywki, z wieloma kierowcami uczestniczącymi w powyższych seriach.

W wirtualnej Formule E praktycznie jest obecna cała stawka, podczas gdy w F1, oprócz niektórych kierowców królowej sportów motorowych, są też byli zawodnicy Formuły 1, gwiazdy i reprezentanci innych serii.

Wśród licznych wydarzeń, są też te organizowane przez Veloce Esport.

Jean-Eric Vergne już wcześniej widział szansę w simracingu co skłoniło go do inwestycji biznesowej.

- Właściwie, jak w przypadku każdego kryzysu, masz pewne opcje. Widzieliśmy w tym swoją szansę. Trzy lata temu jako partner zainwestowałem w firmę o nazwie Veloce Esport, największą organizację gier i simracingu w Wielkiej Brytanii - powiedział Vergne dla serwisu motorsport.com w materiale #thinkingforward.

- Jako pierwsi stworzyliśmy NotTheAustralianGP i NotTheBahrainGP, a następnie zorganizowaliśmy kolejne turnieje. Nasza stawka była fantastyczna, z dużą ilością zawodników F1, czołowych graczy wraz z nimi i milionami widzów na wszystkich platformach - dodał.

- Myślę więc, że to dobry okres, aby Esport zabłysnął. Dużo współpracowałem z moim zespołem w Motorsport Games i wspólnie organizowaliśmy wyścigi. Wszystko działa bardzo, bardzo dobrze - dodał.

Vergne, który występował również w Formule 1 w barwach Toro Rosso w latach 2012-2014, rywalizuje obecnie w Formule E. Po trzech trudnych sezonach dwukrotnie zdobywał mistrzostwo, w sezonach 2017/18 i 2018/19. W tym obecnym zawieszonym, jest aktualnie sklasyfikowany na ósmej pozycji. Reprezentuje ekipę DS Techeetah.