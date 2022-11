Verstappen na wirtualnym Sebring Lista zgłoszeń do 500 Miles of Sebring, czwartej rundy Le Mans Virtual Series 2022-23 - globalnej i elitarnej serii esportowej, wspólnego przedsięwzięcia Motorsport Games Inc i Automobile, została ujawniona.

Pełna lista 40 samochodów, które wezmą udział w wyścigu długodystansowym 500 Miles of Sebring znajduje się TUTAJ. Zawody odbędzie się w sobotę 3 grudnia i są ostatnią rundą przed legendarnym 24-godzinnym wyścigiem Le Mans Virtual w styczniu. Na liście znajdują się wybitne nazwiska z prawdziwego świata sportów motorowych, w tym dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen z Team Redline, była gwiazda F1 i obecna Indycar - Romain Grosjean oraz Beitske Visser z W Series, ścigająca się również w wyścigach samochodów sportowych dla ekipy Mahle Racing Team, a także wielu innych reprezentantów najbardziej prestiżowych producentów samochodów. Dołączą do nich elitarne zespoły esportowe z całego świata oraz gwiazdy gier. Wśród nich są Jeffrey Rietveld (Team Redline), Josh Rogers i Tommy Østgaard z Porsche Coanda Esports oraz Lorenzo Arisi z SIM Maranello Ferrari. Wiele zespołów korzysta z okazji, aby wystawić zawodowych kierowców, dla których 500 Miles of Sebring będzie rozgrzewką przed Le Mans, dając im możliwość zapoznania się z platformą rFactor2. Na jedną rundę przed finałem Le Mans Virtual Series, prestiżowym 24-godzinnym wyścigiem Le Mans Virtual (14-15 stycznia), Team Redline prowadzi w klasyfikacji punktowej LMP przed Floyd Vanwall Burst, a BMW Team Redline wyprzedza Oracle Red Bull Racing w tabeli liderów kategorii GTE. W każdej z tych dwóch grup jest o co grać, a stawką są laury w esporcie wytrzymałościowym oraz pula nagród w wysokości 250 000 dolarów. Wyścig odbędzie się na technicznie trudnym i wyboistym torze Sebring International Raceway, a pełna, nieprzerwana relacja rozpocznie się od godziny 12:30 w sobotę, 3 grudnia. Tor na Florydzie jest niezrównany ze względu na swoją historię, zwłaszcza w wyścigach długodystansowych, oraz pasję, jaką wzbudza w fanach sportów motorowych, tych prawdziwych i wirtualnych. Kwalifikacje odbędą się w piątek, 2 grudnia, a wszystkie wydarzenia związane z wyścigiem można śledzić na kanałach YouTube FIA WEC, Le Mans i TraxionGG, na twitch.tv/traxiongg oraz na wielu profilach w mediach społecznościowych.