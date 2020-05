Wirtualne Le Mans pojedzie w czerwcu

Zespoły złożone z profesjonalnych kierowców oraz graczy zmierzą się ze sobą na legendarnym torze. Rywalizacja ma być transmitowana na żywo w telewizji. Start zmagań zaplanowano na 15:00 13-go czerwca czasu francuskiego. ACO i FIA WEC powierzyły Motorsport Games zarządzanie i produkcję 24-godzinnego Le Mans Virtual. To przedłużenie długoletniej współpracy, w ramach której Motorsport Games transmituje Le Mans Esports Series. Zeszłoroczny finał może pochwalić się ponad 200 000 wyświetleń.

Motorsport Games szybko stało się głównym partnerem e-sportowym dla posiadaczy praw do sportów motorowych na całym świecie: NASCAR, Formuła E, rallycrossowe mistrzostwa świata, a także Le Mans. Światowej klasy transmisja będzie dystrybuowana online oraz w telewizjach.

Zasady rywalizacji będą proste. Zespoły będą składać się z czterech kierowców: dwóch profesjonalnych zawodników i dwóch graczy. Wyścig odbędzie się na platformie symulacyjnej rFactor 2. Do startu zostanie dopuszczonych 50 ekip. Na torze będą panować zmienne warunki pogodowe oraz odwzorowana zostania jazda w dzień i w nocy. Każdy z kierowców będzie musiał prowadzić auto minimum cztery godziny. Maksymalny czas dla jednego zawodnika to siedem godzin.

- To będzie pierwsza edycja 24-godzinnego Le Mans Virtual i otworzy nowy rozdział dla naszej dyscypliny. Obecne okoliczności sprawiły, że realny wyścig odbędzie się w dniach 19-20 września. Jednak w dniach 13-14 czerwca odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, zwiększające wartość wyścigów wytrzymałościowych. To dla nas, organizatorów, zawodników, partnerów i fanów. Z niecierpliwością czekamy na start - mówił Pierre Fillon, prezes ACO.

- 24-godzinny wirtualny wyścig będzie wyjątkowy pod wieloma względami, nie tylko dlatego, że jest częścią Le Mans Esports Series, ale jest wielkim wydarzeniem. Podobnie jak w realnym świecie, zgromadzi śmietankę producentów, zespołów i kierowców, a także najlepszych na świecie graczy. Każdy znajdzie coś dla siebie - dodał Gerard Neveu, dyrektor generalny FIA WEC.

- Motorsport Games z przyjemnością rozszerza swoje stosunki z ACO i WEC, by zorganizować 24-godzinny wirtualny wyścig Le Mans. To kolejny dowód zaufania, jakie posiadacze praw do sportów motorowych mają do Motorsport Games, które dostarcza światowej klasy e-sport definiujący gatunek. Zapowiada się spektakularne wydarzenie łączące prawdziwy i wirtualny świat wyścigów - komentował Dmitrij Kozko, dyrektor generalny Motorsport Games.