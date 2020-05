Nowa okazja do cyfrowego ścigania to Oponeo Rallycross Challenge, rozgrywany w ramach MPDM (Mistrzostwa Polski Digital Motorsport). Zawody odbędą się dzięki zaangażowaniu partnera tytularnego polskiego rallycrossu, czyli firmy Oponeo. Organizatorem jest stowarzyszenie Oponeo Motorsport, a o kwestie techniczne dba Ragnar Simulator – dostawcą rozwiązań do wirtualnych wyścigów. Rywalizacja odbywa się pod patronatem Polskiego Związku Motorowego.

Pierwsze wirtualne starcie w ramach Oponeo Rallycross Challenge nie będzie zaliczane do klasyfikacji MPDM. Będą to zawody pokazowe, które podobnie jak show na torze, zapewne przyciągną liczną widownię. Prekwalifikacje do zawodów ruszają 8 maja. Do finału głównego, zaplanowanego na 17 maja, zakwalifikuje się 24 najlepszych uczestników.

Rywalizacja będzie oparta o platformę Assetto Corsa (PC). Arenę cyfrowych zmagań w inauguracyjnej rundzie ORC będzie stanowić tor Oponeo Rallycross Challenge o długości 1,83 km (przygotowany na podstawie toru Blackwood autorstwa Tiago Limy). Uczestnicy „otrzymają” do dyspozycji Volkswagena Polo RX, czyli samochód z najmocniejszej i najbardziej widowiskowej klasy SuperCars. Taką konstrukcję kibice mogli oglądać w Rallycrossowych Mistrzostwach Świata, gdzie korzystali z niej m.in. mistrzowie świata – Johan Kristoffersson oraz Petter Solberg. Z kolei w Polsce w sezonie 2019 za kierownica Polo RX ścigał się Marcin Gagacki.

Zawody będą transmitowane na żywo w telewizji Motowizja i na facebookowej stronie Polskiego Związku Motorowego. Około 120-minutową emisję zaplanowano na 17 maja, na godzinę 18:30.

Do zawodów można się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://bit.ly/35Hl4md. Regulamin rywalizacji umieszczono pod tym linkiem: https://bit.ly/35DMr0w. Obowiązkowy samochód oraz tor do wzięcia udziału w turnieju udostępnia organizator. Do wzięcia udziału w zawodach konieczne jest zainstalowanie dodatków do gry dostarczonych przez organizatora.

Partnerem strategicznym wirtualnego rallycrossu jest firma Oponeo. Partnerami zawodów są także wszystkie pozostałe podmioty wspierające organizację Oponeo Mistrzostw Polski Rallycross, czyli firma Warter Fuels, ENEOS, Motowizja, Lavor, Rallyshop.pl, Centrum Medyczne Bieńkowski, 4Turbo, Auto-Mag, Elmontaż-BG, Motofakty i Motorsport.com. W organizację Oponeo MPRC zaangażowane są również AK Rzemieślnik, AK Kujawsko-Pomorski oraz AK Wielkopolski. Oponeo Rallycross Challenge odbywa się pod patronatem Polskiego Związku Motorowego.

informacja prasowa