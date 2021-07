Wróci wirtualne Le Mans

Aby odświeżyć pamięć, wirtualny wyścig Le Mans 2020 odbył się w dniu pierwotnie planowanej daty prawdziwego wyścigu - która została przesunięta na wrzesień z powodu pandemii COVID-19. Wspólne przedsięwzięcie Automobile Club de l'Ouest, FIA World Endurance Championship, Le Mans Esports Series i Motorsport Games, zgromadziło 200 kierowców z 37 różnych krajów, ścigających się na 170 symulatorach na całym świecie w 50 ekipach rywalizujących na wirtualnym Circuit de la Sarthe z wykorzystaniem rFactor2.

Wyścig wygrał Rebellion Williams Esport, a Porsche zwyciężyło w kategorii GTE. Na starcie stanęły gwiazdy F1: Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lando Norris i Pierre Gasly, a także Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Rubens Barrichello, Jean-Eric Vergne, Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne, Simon Pagenaud, Nelson Piquet Jr, Olivier Panis, Simona de Silvestro i Tony Kanaan. Wszyscy oni ścigali się z najlepszymi graczami esportowymi na świecie w zespołach po czterech kierowców w każdym samochodzie.

25-godzinną transmisję, która była pokazywana w 57 krajach, w tym w Eurosporcie, ESPN i Sky Sports, obejrzało łącznie 14,2 miliona widzów. Transmisja zgromadziła 8,6 miliona wyświetleń na Facebooku, YouTube i Twitch oraz osiągnęła 131,5 miliona wyświetleń w mediach społecznościowych pod hashtagiem #LeMans24Virtual. Wydarzenie to zdobyło wiele nagród, w tym Best Live Experience w konkursie Leaders Sports Awards oraz nagrodę Pioneering and Engineering w konkursie Autosport Awards.

Co dalej po takim sukcesie? Ważnym posunięciem było dołączenie byłego dyrektora generalnego WEC Gerarda Neveu do Motorsport Games w roli szefa działu sportów motorowych. Powiedział wówczas: - Jestem podekscytowany współpracą z zespołem, aby rozwijać się, bazując na istniejących dużych wydarzeniach na żywo tej firmy i nadal pomagać w szerzeniu radości z wirtualnych wyścigów, z fanami na całym świecie.

- Wirtualne wyścigi i e-sport stały się częścią przyszłości w świecie sportów motorowych, a ja jestem zaszczycony, że mogę być częścią tego fenomenu. Łącząc prawdziwe sporty motorowe z wirtualnymi wyścigami, możemy stworzyć zupełnie nową społeczność, która wykracza poza oglądanie telewizji.

W związku z tym, że tegoroczna rocznica tego przełomowego wydarzenia już minęła, pozostaje pytanie, jak wykorzystać ten impet w przyszłości? Oczywiście, najpierw czeka nas prawdziwy 24-godzinny wyścig Le Mans, który odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia. Co potem?

Okazuje się, że dla fanów gier, esportu i ogólnie samochodów sportowych mamy niesamowite wieści...

- Co możemy wam powiedzieć... Mamy tak wiele ekscytujących rzeczy w przygotowaniu - poinformował Neveu. - Po pierwsze, w ramach umowy między Motorsport Games, Le Mans i Automobile Club de l'Ouest, mogę powiedzieć, że będziemy mieli dedykowaną grę wideo, której premiera będzie miała miejsce 2023 roku, aby zbiegło się to z setną rocznicą 24-godzinnego wyścigu Le Mans.

- Jest w trakcie rozwoju, a my mamy dedykowany zespół, który pracuje bardzo ciężko nad nią. Będzie odzwierciedlała atmosferę wyścigów samochodów sportowych i tego magicznego wydarzenia. Jestem pewien, że wszyscy fani samochodów sportowych uznają ten projekt za bardzo interesujący.

- Do tego czasu będziemy również rozwijać Le Mans Virtual w serię wyścigów, regularne mistrzostwa esportowe podobne do formatu WEC. Wykorzystamy ten sam model: połączenie najlepszych esportowców i profesjonalnych kierowców wyścigowych, z imprezami na czterech torach - z samochodami LMP2 i GTE, jak poprzednio. Oprócz tego odbędą się wyścigi otwarte dla publiczności, więc każdy będzie mógł czerpać z tego frajdnę.

- Na koniec mogę powiedzieć, że 24-godzinny wirtualny wyścig Le Mans Virtual, rozgrywany na torze Circuit de la Sarthe, odbędzie się ponownie nadchodzącej zimy. Będziemy podążać tą samą trasą co poprzednio, z udziałem bardzo znanych kierowców i wspaniałą transmisją dla fanów, Zamierzamy wejść z jakością tego wydarzenia na kolejny poziom. Będziemy mieli trochę więcej ekscytujących wiadomości na ten temat po tym, jak w sierpniu odbędzie się prawdziwe Le Mans.

Tak więc macie to - 24 Hours of Le Mans Virtual powróci w zimie, wraz ze świeżą serią wyścigów esportowych. Co więcej, planowana jest premiera zupełnie nowej gry wideo Le Mans z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia - dokładnie w momencie, gdy ekscytująca kategoria hipersamochodów będzie naprawdę rozkwitać w 2023 roku.