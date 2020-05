Z symulatora do rajdów?

Pandemia koronawirusa zatrzymała rywalizację w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Jak grzyby po deszcze zaczęły wyrastać różne wirtualne rozgrywki, które z jednej strony mają zaangażować kibiców, z drugiej mogą stanowić dla prawdziwych kierowców substytut emocji, towarzyszących im podczas startów w świecie realnym.

Choć po wznowieniu sezonu w WRC, wirtualne ściganie ponownie zacznie angażować głównie zainteresowanych graczy oraz profesjonalnych simracerów, Millener zaznaczył, że Esport może stać się miejscem poszukiwania przyszłych talentów.

- Myślę, że poszukiwania trwają już wszędzie - powiedział Millener w rozmowie z serwisem DirtFish. - M-Sport mocno angażuje się w szukanie nowych talentów. To, co dostrzegamy w obecnej sytuacji, to ogromna liczba osób, które wybrały wirtualną rywalizację.

- Być może jest to coś, co musimy wziąć pod uwagę w przyszłości: jak zainteresować ludzi sportem i jak wypracować przejście z gier do jazdy w prawdziwym życiu. Z obecnej sytuacji możemy wyciągnąć kilka pożytecznych wniosków. Sądzę, że generalnie podążamy prawidłową ścieżką.

Millener po raz kolejny powtórzył, że w obliczu nadciągającego kryzysu, najważniejsze jest dążenie do ograniczenia kosztów, niezbędnych do rywalizacji w WRC.

- Wiemy, że musimy ciężko pracować nad zmniejszeniem wydatków. To podstawowa rzecz, która ogranicza potencjalnych nowych uczestników. Trzeba „otworzyć” przepisy i przyciągnąć więcej zespołów - zakończył Richard Millener.