Kaminiarz w Euroformula Open

Pochodzący z Włoszakowic niedaleko Leszna, 19-letni Filip Kaminiarz przygodę z motorsportem rozpoczął debiutując w serii Kia Platinium Cup w 2017 roku. W kolejnym sezonie wywalczył tytuł wicemistrza bliskowschodniej Formuły Gulf i wystartował w pełnym cyklu mistrzostw Hiszpanii Formuły 4. W 2019 roku leszczynianin przesiadł się do 250-konnego pojazdu Formuły 3 i zadebiutował w cyklu Euroformula Open, startując w dwóch wyścigach na Monzy.



W tym roku kierowca z Wielkopolski wystartuje w pełnym cyklu Euroformuły Open w barwach japońskiego CryptoTower Racing Teamu, ze wsparciem technicznym utytułowanego, niemieckiego zespołu Motopark.



W poprzednim sezonie mistrzostwo EFO wywalczył reprezentujący CryptoTower Racing Team Chińczyk Yifei Ye, z kolei rok wcześniej po tytuł razem z Motoparkiem sięgnął Japończyk Marino Sato.



W barwach Motoparku swoje wyścigowe kariery zaczynały takie gwiazdy Formuły 1, jak Max Verstappen, Valtteri Bottas czy Yuki Tsunoda, który w Euroformule Open ścigał się zaledwie dwa lata temu.



Kierowcy Euroformuły Open zmierzą się w tym sezonie w dziewięciu rundach na najsłynniejszych torach F1. W sumie czeka ich aż 27 wyścigów. Zmagania rozpoczną się w pierwszy weekend maja w Portimao, podczas weekendu połączonego z Grand Prix Portugalii Formuły 1. Sezon zakończy się w październiku pod Barceloną.



- Jestem bardzo podekscytowany debiutem w pełnym cyklu Euroformuły Open w barwach tak doświadczonego i utytułowanego zespołu jak CryptoTower Racing Team oraz ze wsparciem Motoparku – mówi Filip Kaminiarz. – Cieszę się, że będę mógł reprezentować Polskę w tak wymagającej i szanowanej serii, choć nie robię tego dla poklasku, a po prostu kocham ten sport. Świadomość, że mam za sobą mistrzowską ekipę daje mi pewność, że to będzie dla nas udany sezon. Wiem jak trudne czeka mnie zadanie i jak mocna będzie konkurencja, dlatego skupiam się przede wszystkim na robieniu postępów z wyścigu na wyścig, ale chcę także walczyć o coraz lepsze rezultaty i czerpać garściami z doświadczenia mojego zespołu. Ostatnie tygodnie spędziłem trenując intensywnie i przygotowując się do pierwszych wyścigów zarówno na siłowni, jak i na symulatorze, ale mamy także za sobą serię udanych testów, dlatego jesteśmy gotowi do walki.



- Z radością witamy Filipa w zespole CryptoTower Racing Team – dodaje Timo Rumpfkeil, szef Motoparku. – Podczas zimowych testów Filip pokazał świetne tempo i imponujące postępy. Pierwsze rundy z pewnością będą dla niego bardzo pracowite, ponieważ nie startował w poprzednim sezonie. Razem z całym zespołem jesteśmy jednak przekonani, że z czasem poczuje się na tyle pewnie, że będzie walczył w czołówce i sięgał po bardzo dobre rezultaty.

akcje