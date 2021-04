Czwarty czas Delétraza

Szwajcar stracił 0,713 sekundy do najszybszego - Phila Hansona z United Autosports. Drugi wynik należał do Nicolasa Lapierre'a z Cool Racing (+0,147), trzeci do Paula-Loupa Chatina z IDEC Sport (+0,479).

Robert Kubica w 37 minucie zmienił Yifeiego Ye i w trzech przejazdach zaliczył 14 okrążeń - z najlepszym czasem 1.37,195.

David Droux z Graff Racing dyktował tempo w LMP3 (1.39,763). Drugi rezultat uzyskał Ugo de Wilde z Inter Europol Competition (+0,087). Mateusz Kaprzyk pokonał 15 okrążeń, schodząc do 1.41,869.

W klasie GTE górą był Ross Gunn, jadący Astonem Martinem TF Sport.

TRENING 1

1. Phil Hanson/Jonathan Aberdein/Tom Gamble (GB/ZA/GB) Oreca 07-Gibson 1.33,629

2. Alexandre Coigny/Nicolas Lapierre/Antonin Borga (CH/F/CH) Oreca 07-Gibson 1.33,776

3. Paul Lafargue/Paul-Loup Chatin/Patrick Pilet (F) Oreca 07-Gibson 1.34,108

4. Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye (PL/CH/CHN) Oreca 07-Gibson 1.34,342

5. Dwight Merriman/Kyle Tilley/Ryan Dalziel (USA/GB/GB) Oreca 07-Gibson 1.34,382

6. Salih Yoluç/Charlie Eastwood/Harry Tincknell (TR/IRL/GB) Oreca 07-Gibson 1.34,595

7. Henrik Hedman/Ben Hanley/Ricky Taylor (S/GB/USA) Oreca 07-Gibson 1.34,861

8. Job van Uitert/Nicolas Jamin/Manuel Maldonado (NL/F/YV) Oreca 07-Gibson 1.34,928

9. Roman Rusinow/Franco Colapinto/Nyck de Vries (RUS/RA/NL) Aurus 01-Gibson 1.34,942

10. Julien Canal/Will Stevens/Gabriel Aubry (F/GB/F) Oreca 07-Gibson 1.35,086

...

19. Martin Hippe/Ugo de Wilde/Julien Falchero (D/B/F) Ligier JS P320-Nissan 1.39,850 (2. LMP3)

31. Mateusz Kaprzyk/Andrea Dromedari (PL/I) Ligier JS P320-Nissan 1.41,869 (14. LMP3)

32. Julius Adomavičius/Alessandro Bracalente/Mattia Pasini (LT/I/I) Ligier JS P320-Nissan 1.42,342 (15. LMP3)