De Wilde w Inter Europol Competition

18-latek z Brukseli dołączył do Martina Hippe w obsadzie Ligiera JS P320 z numerem 13. Polski zespół wystawi również Ligiera nr 14. Na razie jedynym podanym kierowcą jest Kuba Śmiechowski.

Ugo de Wilde to wicemistrz Francji F4 z 2018 roku. W 2019 zajął siódme, w 2020 - dziewiąte miejsce w Eurocupie Formuły Renault. W 2019 na Monzy został najmłodszym zwycięzcą wyścigu w historii Eurocupu.

W nadchodzący weekend w Nogaro Belg rozpocznie starty w Alpine Elf Europa Cup. Kierowca Herrero Racing powalczy o prymat w generalce i klasie Junior.

- Po wyjątkowo produktywnym teście w Barcelonie zespół złożył mi bardzo dobrą ofertę, którą chętnie przyjąłem i zaliczę z nimi pełne mistrzostwa - mówi Ugo de Wilde. - Oczywiście, wciąż mam nadzieję, że uda nam się dodać do programu Road to Le Mans, wyścig przed 24 godzinami, ale na to musimy znaleźć mały dodatkowy budżet. Jest kilka powodów, dla których podpisałem kontrakt z tym zespołem. Posiada on duże doświadczenie w LMP3, czego efektem są trzy wicemistrzostwa ELMS. Inter Europol ma już dość drugich miejsc i zrobi wszystko, żeby w tym roku zdobyć mistrzostwo. Cieszę się, że razem powalczymy o tytuł.

Fot. Inter Europol Competition