Druga zmiana w Inter Europol Competition

19-letni Belg zastąpi Juliena Falchero w obsadzie Ligiera z numerem 13. W składzie czternastki Mateusz Kaprzyk zajął miejsce Alessandro Bracalente.

Trzeci w mistrzostwach Francji F4 2018, de Pauw ma za sobą dwa sezony British F3. W 2019 kierowca Douglas Motorsport zajął siódme, w 2020 - trzecie miejsce. Wygrał trzy wyścigi i 11 razy stał na podium.

- Naprawdę się cieszę, że dołączam do zespołu na Red Bull Ring i mam nadzieję, na resztę sezonu - mówi Ulysse de Pauw. - Starty w ELMS były moim oczywistym celem na ten rok i cieszę się, że mogę dołączyć do tak konkurencyjnego składu! Nie będzie łatwo wskoczyć do samochodu po bardzo krótkich przygotowaniach ale jestem przekonany, że dobrze nam pójdzie. Bardzo dziękuję całemu zespołowi za okazane zaufanie.

Fot. Inter Europol Competition