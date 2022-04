TDS Racing utrzymało na starcie swoją pierwszą pozycję, na starcie ucierpiał James Maguaire z United Autosports. Amerykanin zjechał do boksu na naprawę samochodu. Świetnym startem popisał się ekipa Inter Europol Competition z klasy LMP3, która z dziesiątego miejsca przebiła się na drugą pozycję. Za kierownicą był Guilherme Oliveira. Polska ekipa następnie zdołała przebić się na pierwszą lokatę.

Ostatecznie rywalizację w LMP3 wygrała ekipa Cool Racing z samochodu #17. Inter Europol Competition dojechało do mety na drugim miejscu. Trzecia lokata to United Autosports. Druga załoga Interu startująca w LMP2 zajęła 11. miejsce w LMP2.

Zwycięstwo odniosła Prema Racing, czyli zespół Roberta Kubicy z WEC. Włoska ekipa na przestrzeni całego wyścigu rywalizowała o zwycięstwo z zespołami Algarve Pro Racing, Panis Racing, które dojechały na drugiej i trzeciej lokacie.

Rinaldi Racing prowadziło przez większość wyścigu w kategorii LM GTE ostatecznie odnosząc zwycięstwo. Drugie i trzecie miejsce to dwa samochody Proton Competition. Damska załoga Iron Lynx, która walczyła o podium ostatecznie dojechała na czwartym miejscu.

Wyniki-Wyścig