Ekologiczna kampania Habsburga

Pojazd z numerem 24 wystąpi w barwach nowej, ekologicznej kampanii Ferdinanda Habsburga - Drive Fast - Act Faster.

Kampania zmierzająca do osiągnięcia neutralności węglowej, będzie prowadzona we współpracy z Green Future Project.

- Wyścigi zabrały mnie w podróż po świecie i ostatnio zacząłem zdawać sobie sprawę, że muszę wziąć na siebie większą odpowiedzialność i stawiać sobie inne cele niż tylko wygrywanie i jazdę w limicie - mówi Ferdinand Habsburg. - Kiedy zimą startowałem z Algarve Pro Racing w Asian Le Mans Series, szybko zauważyłem, ze Stewart i Samantha Cox podzielają te same wartości i chcieliby wprowadzić zmiany, zredukować oddziaływanie zespołu na środowisko. Ta świadomość doprowadziła mnie do Green Future Project - platformy łaczącej osoby i firmy, dążące do wprowadzenia najskuteczniejszych rozwiązań klimatycznych.

Prowadzony przez Brytyjczyków, portugalski zespół będzie dążył do zrównoważenia emisji dwutlenku węgla, wspierając projekt RMDTL Portel-Para, który ma zapobiegć niszczeniu lasów w Brazylii, jednocześnie kontynuując rozbudowę rezerwatu Narupa w ekwadorskiej Amazonii.

#24 Algarve Pro Racing - Richard Bradley, Ferdinand Habsburg, Diego Menchaca, Oreca 07-Gibson