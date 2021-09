Inter Europol Competition bez punków w Spa

Wyścigowy weekend na torze Spa rozpoczął się pomyślnie dla załogi #13 zespołu Inter Europol Competition. Martin Hippe, Aidan Read i Ugo de Wilde zajęli drugie miejsce w klasie LMP3 w sesji kwalifikacyjnej. W pierwszej godzinie niedzielnego wyścigu Martin Hippe miał problem z kierownicą i musiał dwukrotnie zjechać do boksu na naprawę. Jadący na drugiej zmianie Aidan Read rozbił poważnie prototyp w zakręcie Campus, ale szczęśliwie nie doznał obrażeń.

Mattia Pasini prowadzący samochód #14 awansował w ciągu pierwszej godziny z dwunastego na szóste miejsce, a potem otrzymał karę drive-through za spowodowanie kolizji z innym prototypem klasy LMP3. Następnie przejął samochód Nico Pino, ale musiał zjechać do boksu na naprawę uszkodzonej lewej tylnej lampy. Gdy w kokpicie usiadł Mateusz Kaprzyk, wystąpił problem z rozrusznikiem, a defekt układu wydechowego był przyczyną kolejnego zjazdu do alei serwisowej. W ten sposób żaden z samochodów zespołu nie zdobył punktów.

- To nie był udany dla nas wyścig - nie ukrywał Sascha Fassbender, menadżer zespołu. - Pomimo pięknej słonecznej, ciepłej pogody nie będziemy dobrze wspominać tego weekendu. Wynik Ligiera #13 w sesji kwalifikacyjnej dał nam nadzieję na dobry rezultat w wyścigu, ale problemy z kierownicą, a następnie wypadek Reada odebrały nam szanse na punkty. Załoga prototypu #14 także nie miała szczęścia. Tuż przed metą wycofaliśmy samochód z powodu uszkodzonego wydechu. Przeanalizujemy wszystko, co się stało i wrócimy mocniejsi w ostatnim wyścigu sezonu. Przykro mi, że Ugo de Wilde nie mógł pojechać w swoim domowym wyścigu na torze w Spa.

- Jestem zadowolony, bo po błędzie i obrocie w pierwszym zakręcie, udało mi się odzyskać wiele pozycji i naprawdę cieszyłem się wyścigiem i samochodem - powiedział Mattia Pasini. - Potem zaliczyłem kontakt z samochodem naszych rywali z zespołu United i otrzymałem karę drive-through. Pomimo to, nadal byliśmy w stanie walczyć o miejsce na podium, jednak szczęście nam nie dopisało.

- To był pechowy dzień. Zaliczyliśmy bardzo dobry start i byliśmy na prowadzeniu, gdy zaczęły się problemy z kierownicą - mówił Aidan Read. - Potem popełniłem błąd w zakręcie Campus. Pojechałem za szybko, wypadłem z idealnego toru jazdy, straciłem siłę docisku z przodu i uderzyłem w barierę. Bardzo mi przykro wobec zespołu, a zwłaszcza kolegów z załogi. Z pozytywów, bardzo się cieszę z debiutu w Spa w kokpicie prototypu.

- Jestem trochę rozczarowany. To był pechowy weekend. Z drugiej strony mam powody do zadowolenia, bo moje tempo było niezłe, a do tego sporo się nauczyłem. Stoczyłem trochę fajnej walki na torze podczas mojej zmiany. Pomimo niewielkich problemów z samochodem, ogólnie byłem zadowolony - przekazał Nico Pino.

- Cóż to była za niedziela! Miałem dobry start z drugiego miejsca wywalczonego w sesji kwalifikacyjnej. Prowadziłem w wyścigu aż do wyjazdu na tor samochodu bezpieczeństwa, gdy pojawił się problem z kierownicą i zmianą biegów, co kosztowało nas dużo czasu. Po wymianie kierownicy i okablowania, do końca mojej zmiany nie było już problemów i samochód spisywał się dobrze - powiedział Martin Hippe.

- Moja zmiana przebiegła pomyślnie. Samochód był nieco trudniejszy w prowadzeniu, niż zwykle, ale zdobyłem sporo doświadczeń i nauczyłem się toru. Mam nadzieję, że to pomoże mi w przyszłości - podsumował Martin Hippe.

informacja prasowa

Czytaj również: Team WRT ze zwycięstwem oraz tytułem

#13 Inter Europol Competition Ligier JS P320 - Nissan LMP3, Martin Hippe, Ugo De Wilde, Aidan Read Photo by: Marcin Rybak