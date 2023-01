Inter Europol Competition gra z WOŚP

Aukcja Inter Europol Competition to prawdziwa gratka i wyjątkowa okazja dla fanów motorsportu! Jej przedmiotem jest wyjazd wraz z zespołem na jedną z wybranych rund European Le Mans Series dla dwóch osób, tj. dla zwycięzcy wraz z osobą towarzyszącą. Zespół chce zebrać jak najwięcej środków na walkę z groźną sepsą. Dla zwycięzcy aukcji poza wyjazdem na wyścig zespół przewidzał także zestaw dwóch modeli samochodów Oreca 07 LMP2 w dokładnie takich barwach w jakich startował w legendarnym wyścigu 24H Le Mans w sezonie 2022.

Zwycięzca aukcji wraz z osobą towarzyszącą będzie miał okazję zobaczyć pracę zespołu przez cały weekend wyścigowy – podczas treningów, kwalifikacji i wyścigu. Spotka się z członkami zespołu i zobaczy pracę od przysłowiowej kuchni, dodatkowo będzie mógł wejść na pola startowe i przejść się wzdłuż wszystkich samochodów i kierowców przygotowanych do startu do wyścigu, no i najciekawsze – będzie miał wyjątkową okazję poznać kierowców i porozmawiać z nimi.

Warto się pospieszyć, bo aukcja kończy się w czwartek 9 lutego. Aukcja dostępna jest pod tym LINKIEM.

informacja prasowa