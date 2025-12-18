Wczoraj wieczorem ukazała się rekordowa lista zgłoszeń do przyszłorocznej kampanii ELMS. Aż 47 załóg przystąpi do rywalizacji w ośmiu długodystansowych rundach na największych obiektach Starego Kontynentu.

Ponownie cztery z nich startować będą pod polską flagą. Inter Europol Competition wystawi dwa prototypy LMP2 i jeden LMP3, podobnie jak Team Virage. Jakub Śmiechowski na ten moment będzie jednym Polakiem w stawce.

Załoga #43 będzie kontynuować zapoczątkowaną przed rokiem współpracę, której owocem było wicemistrzostwo Europy. Partnerami 2-krotnego zwycięzcy Le Mans będą Tom Dillmann i Nick Yelloly. W składzie #34 pozostaje jedno miejsce wolne, a potwierdzeni zostali Tom Blomqvist i Bijoy Garg.

Zwycięzcy pierwszego wyścigu Azjatyckiej Serii Le Mans w klasie LMP3 będą ścigać się wspólnie także po zakończeniu zimowego cyklu. Alexander Bukhantsov, Chun-Ting Chou i Henry Cubides Olarte zasiądą za kierownicą samochodu z numerem 13.

- Cieszę się z powrotu do ELMS w przyszłym roku - powiedział Jakub Śmiechowski. - Jest tylko jeden cel na sezon 2026 zdobycie mistrzostwa. - Wiem, że mamy wszystko, czego potrzeba, by postawić naszą Orecę na najwyższym stopniu. Współpraca z Tomem i Nickiem jest świetna, czuję, że dużo nauczyłem się w zeszłym roku, więc liczę, że od początku sezonu będziemy jeszcze lepiej przygotowani.

#43 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson: Jakub Śmiechowski, Tom Dillmann, Nicholas Yelloly Autor zdjęcia: Inter Europol Competition

Chociaż mistrzostwa cieszą się rekordowym zainteresowaniem zarówno fanów, jak i zespołów, po sześciu sezonach po raz pierwszy zabraknie Iron Dames. Wcześniej Żelazne Damy poinformowały, że nie będą kontynuować startów w WEC.

Chociaż Robert Kubica jeszcze nie ogłosił swoich planów, już teraz wiemy, że nie doczekamy się w przyszłym roku jego powrotu do wspólnych startów z Louisem Deletrazem, którego partnerzy w #99 AO by TF zostali wybrani.

- Lista zgłoszeń European Le Mans Series na sezon 2026 podkreśla wyjątkową żywotność mistrzostw oraz ich kluczową rolę w piramidzie wyścigów długodystansowych - powiedział Pierre Fillon, prezydent Automobile Club de l’Ouest.

- Rekordowa stawka 47 samochodów, silna reprezentacja we wszystkich kategoriach oraz atrakcyjna mieszanka uznanych zespołów i nowych pretendentów po raz kolejny pokazują ELMS jako wzorcową platformę dla osiągów, rywalizacji i rozwoju kierowców.

- Tak wysoki poziom zaangażowania zespołów i producentów jest wyraźnym dowodem atrakcyjności mistrzostw i z niecierpliwością czekamy na kolejny niezwykle konkurencyjny i emocjonujący sezon, rozpoczynający się w Barcelonie.