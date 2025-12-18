Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
European Le Mans 4 Hours of Portimao

Inter Europol Competition podał skład

Polski zespół ogłosił skład kierowców na sezon 2026 Europejskiej Serii Le Mans.

Maciej Klaja
Opublikowano:
#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson: Pedro Perino, Jean-Baptiste Simmenauer, Luca Ghiotto

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson: Pedro Perino, Jean-Baptiste Simmenauer, Luca Ghiotto

Autor zdjęcia: Eric Le Galliot

Wczoraj wieczorem ukazała się rekordowa lista zgłoszeń do przyszłorocznej kampanii ELMS. Aż 47 załóg przystąpi do rywalizacji w ośmiu długodystansowych rundach na największych obiektach Starego Kontynentu.

Ponownie cztery z nich startować będą pod polską flagą. Inter Europol Competition wystawi dwa prototypy LMP2 i jeden LMP3, podobnie jak Team Virage. Jakub Śmiechowski na ten moment będzie jednym Polakiem w stawce.

Załoga #43 będzie kontynuować zapoczątkowaną przed rokiem współpracę, której owocem było wicemistrzostwo Europy. Partnerami 2-krotnego zwycięzcy Le Mans będą Tom Dillmann i Nick Yelloly. W składzie #34 pozostaje jedno miejsce wolne, a potwierdzeni zostali Tom Blomqvist i Bijoy Garg.

Zwycięzcy pierwszego wyścigu Azjatyckiej Serii Le Mans w klasie LMP3 będą ścigać się wspólnie także po zakończeniu zimowego cyklu. Alexander Bukhantsov, Chun-Ting Chou i Henry Cubides Olarte zasiądą za kierownicą samochodu z numerem 13.

Dowiedz się więcej:

- Cieszę się z powrotu do ELMS w przyszłym roku - powiedział Jakub Śmiechowski. - Jest tylko jeden cel na sezon 2026 zdobycie mistrzostwa. - Wiem, że mamy wszystko, czego potrzeba, by postawić naszą Orecę na najwyższym stopniu. Współpraca z Tomem i Nickiem jest świetna, czuję, że dużo nauczyłem się w zeszłym roku, więc liczę, że od początku sezonu będziemy jeszcze lepiej przygotowani.

#43 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson: Jakub Śmiechowski, Tom Dillmann, Nicholas Yelloly

#43 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson: Jakub Śmiechowski, Tom Dillmann, Nicholas Yelloly

Autor zdjęcia: Inter Europol Competition

Chociaż mistrzostwa cieszą się rekordowym zainteresowaniem zarówno fanów, jak i zespołów, po sześciu sezonach po raz pierwszy zabraknie Iron Dames. Wcześniej Żelazne Damy poinformowały, że nie będą kontynuować startów w WEC.

Chociaż Robert Kubica jeszcze nie ogłosił swoich planów, już teraz wiemy, że nie doczekamy się w przyszłym roku jego powrotu do wspólnych startów z Louisem Deletrazem, którego partnerzy w #99 AO by TF zostali wybrani.

- Lista zgłoszeń European Le Mans Series na sezon 2026 podkreśla wyjątkową żywotność mistrzostw oraz ich kluczową rolę w piramidzie wyścigów długodystansowych - powiedział Pierre Fillon, prezydent Automobile Club de l’Ouest.

- Rekordowa stawka 47 samochodów, silna reprezentacja we wszystkich kategoriach oraz atrakcyjna mieszanka uznanych zespołów i nowych pretendentów po raz kolejny pokazują ELMS jako wzorcową platformę dla osiągów, rywalizacji i rozwoju kierowców.

- Tak wysoki poziom zaangażowania zespołów i producentów jest wyraźnym dowodem atrakcyjności mistrzostw i z niecierpliwością czekamy na kolejny niezwykle konkurencyjny i emocjonujący sezon, rozpoczynający się w Barcelonie.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Wicemistrzowie Europy podsumowali sezon

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Maciej Klaja
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

WEC
WEC
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę
Orzechowski kontynuuje starty w F4

Orzechowski kontynuuje starty w F4

Formula 4
Formula 4
Orzechowski kontynuuje starty w F4
Brak wieści o Kubicy

Brak wieści o Kubicy

Prime
WEC
Prime
WEC
Brak wieści o Kubicy
Więcej o
Jakub Śmiechowski
Wicemistrzowie Europy podsumowali sezon

Wicemistrzowie Europy podsumowali sezon

European Le Mans
European Le Mans
4 Hours of Portimao
Wicemistrzowie Europy podsumowali sezon
Inter Europol wicemistrzem ELMS

Inter Europol wicemistrzem ELMS

European Le Mans
European Le Mans
4 Hours of Portimao
Inter Europol wicemistrzem ELMS
Nie tak miał wyglądać powrót Silverstone

Nie tak miał wyglądać powrót Silverstone

Prime
European Le Mans
Prime
European Le Mans
4 Hours of Silverstone
Nie tak miał wyglądać powrót Silverstone
Inter Europol Competition
Więcej o
Inter Europol Competition
Zwycięstwo na otwarcie

Zwycięstwo na otwarcie

Asian Le Mans
Asian Le Mans
Zwycięstwo na otwarcie
Pretendenci w ścisłej czołówce

Pretendenci w ścisłej czołówce

European Le Mans
European Le Mans
4 Hours of Portimao
Pretendenci w ścisłej czołówce
Inter Europol kończy sezon na podium

Inter Europol kończy sezon na podium

Prime
IMSA
Prime
IMSA
Petit Le Mans
Inter Europol kończy sezon na podium

Najnowsze wiadomości

Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Formuła 1
F1 Formuła 1
Leclerc nie miał czasu dla kolegi
M-Sport gotowy na Monte Carlo

M-Sport gotowy na Monte Carlo

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
M-Sport gotowy na Monte Carlo
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

WEC
wec WEC
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę
Dwudziestu dwóch na liście

Dwudziestu dwóch na liście

Formuła 1
F1 Formuła 1
Dwudziestu dwóch na liście

Prime

Poznaj pakiet premium
Nie tak miał wyglądać powrót Silverstone

Nie tak miał wyglądać powrót Silverstone

Prime
European Le Mans
Prime
European Le Mans
4 Hours of Silverstone
Autor Maciej Klaja
Nie tak miał wyglądać powrót Silverstone
Podwójne podium Inter Europolu na Spa

Podwójne podium Inter Europolu na Spa

Prime
European Le Mans
Prime
European Le Mans
Autor Maciej Klaja
Podwójne podium Inter Europolu na Spa
Inter Europol na podium po deszczowej ruletce

Inter Europol na podium po deszczowej ruletce

Prime
European Le Mans
Prime
European Le Mans
4 Hours of Le Castellet
Autor Maciej Klaja
Inter Europol na podium po deszczowej ruletce
Ulewne kwalifikacje na Imoli

Ulewne kwalifikacje na Imoli

Prime
European Le Mans
Prime
European Le Mans
4 Hours of Le Castellet
Autor Maciej Klaja
Ulewne kwalifikacje na Imoli
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry