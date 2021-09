Sezon European Le Mans Series wchodzi w decydującą fazę. Przed kierowcami i zespołami piątą runda, rozgrywana na słynnym Spa-Francorchamps.

Belgijska ekipa WRT z Orecą #41 przystępuje do swojej domowej rundy z pozycji lidera LMP2. Przewaga nad G-Drive (auto z numerem 26) wynosi jedenaście punktów. United Autosports (#57) traci osiemnaście oczek.

Trójka: Robert Kubica, Louis Deletraz i Yifei Ye ma jasny cel: zachować i spróbować powiększyć swoją przewagę w tabeli przed finałem w portugalskim Portimao. Każdy z kierowców chce również wymazać z pamięci dramatyczny koniec 24 godzin Le Mans. Oreca zatrzymała się na ostatnim okrążeniu, pozbawiając zawodników sensacyjnego triumfu.

Kubica nieoczekiwanie dwa ostatnie weekendy spędził w samochodzie Formuły 1. Polak zastąpił Kimiego Raikkonena, pauzującego po pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Powrót do LMP2 nie sprawił krakowianinowi problemów. W środę był on najszybszy w dniu testowym, zorganizowanym w Spa.

Czytaj również: Kubica najszybszy po mokrym

- Zawsze się cieszę, mogąc być w Spa, na torze, który kocha każdy kibic sportów motorowych - powiedział Kubica. - To jeden z najbardziej lubianych - chociaż wymagający - obiektów wśród kierowców.

- Po Le Mans wracamy do formatu 4-godzinnego wyścigu oraz innego pakietu aero. Będzie to wymagało pewnego dostosowania się, szczególnie w moim przypadku, ponieważ przez dwa minione weekendy byłem zajęty w Formule 1. Sesja testowa na pewno pomoże odpowiednio się przygotować.

- Naprawdę nie mogę doczekać się powrotu do ścigania w Spa - zaznaczył Deletraz. - Po wielkim rozczarowaniu w Le Mans, wszyscy jesteśmy zmotywowani, by odnieść sukces. Walka o tytuł jest zacięta, więc musimy być perfekcyjni. Spa to domowy wyścig dla WRT, a kibice ponownie są na trybunach.

Ye dodał: - Przedostatnia runda sezonu odbędzie się na domowym dla zespołu torze Spa. Udało nam się zapomnieć o dramatycznym wycofaniu z Le Mans, a zaprezentowane tam tempo traktujemy jako istotny pozytyw.

- Będziemy mocno cisnąc, aby być konkurencyjni. Zrobimy co w naszej mocy, żeby obronić prowadzenie w mistrzostwach.

Pierwszy trening ruszy w piątek o godzinie 12:45.