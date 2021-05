Kaprzyk w Inter Europol Competition

Wspierany przez PKN ORLEN, polski kierowca zaimponował podczas pierwszego wyścigu w Barcelonie, na swojej pierwszej zmianie przebijając się z szesnastej na ósmą pozycję i popisując się tempem pierwszej trójki.



Otworzyło to młodemu katowiczaninowi drzwi do awansu do czołowej ekipy cyklu ELMS, polskiego zespołu Inter Europol Competition, w barwach którego wystartuje w pozostałych pięciu rundach sezonu 2021, zaczynając od wyścigu na austriackim torze Red Bull Ring.



Inter Europol Competition to mistrzowie Asian Le Mans Series i trzykrotni wicemistrzowie ELMS w klasie LMP3, w której wystawiają w tym sezonie dwa samochody. Polski zespół debiutuje również w tym roku w mistrzostwach świata FIA WEC w klasie LMP2.



Zmiennikami Kaprzyka w 460-konnym Ligierze z numerem 14 będą Litwin Julius Adomavicius i Włoch Mattia Pasini, który na swoim koncie ma starty w mistrzostwach świata MotoGP, uważanych za motocyklowy odpowiednik Formuły 1.



Wyścig w Austrii, który odbędzie się 16 maja, polscy kibice będą mogli obejrzeć na żywo na sportowych kanałach telewizji Canal+ oraz na oficjalnym kanale YouTube serii ELMS. Zmagania rozpoczną się o godzinie 11:00 i potrwają cztery godziny.



„Cieszę się, że po udanym debiucie w ELMS otrzymałem szansę startów w czołowym, na dodatek polskim zespole – mówi Mateusz Kaprzyk. – Jestem przekonany, że wspólnie z moimi bardzo szybkimi i doświadczonymi zmiennikami będziemy w stanie regularnie walczyć o wysokie pozycje, a jednocześnie razem z całą ekipą promować Polskę na najsłynniejszych europejskich torach wyścigowych.



- Oczywiście cieszę się, że mogę powitać Mateusza w naszym zespole i liczę, że będzie to dla nas udany sezon – dodaje Kuba Śmiechowski, szef zespołu Inter Europol Competition. – Jestem dumny, że w świecie motorsportu pojawia się coraz więcej polskich kierowców, którzy zdają sobie sprawę z potencjału, jaki oferują wyścigi długodystansowe.



- Jako polski zespół bardzo się cieszymy, że dołącza do nas młody i utalentowany, a przede wszystkim polski kierowca - dodaje Sascha Fassbender, manager ekipy Inter Europol Competition. - Mateusz zaimponował nam podczas swojego debiutu w Barcelonie, dlatego jesteśmy przekonani, że będzie dla nas dobrym wzmocnieniem, a jednocześnie, dzięki naszemu doświadczeniu w wyścigach ELMS i FIA WEC w klasach LMP3 i LMP2, będzie w stanie nadal rozwijać się jako kierowca.

