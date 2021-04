Kaprzyk ze wsparciem Orlenu

Kartingowy mistrz Polski z sezonu 2017, Kaprzyk w wyścigach samochodowych debiutował w 2019 roku, stając na podium już w swoim pierwszym starcie w klasie GT4, a następnie awansując do kategorii LMP3 w międzynarodowym cyklu Ultimate Cup Series.



Rok temu zawodnik z Katowic rywalizował w prestiżowych, międzynarodowych mistrzostwach Włoch Formuły 4, punktując jako pierwszy Polak w ich historii.



W tym sezonie 19-latek ponownie wsiada za kierownicę 460-konnego prototypu kategorii LMP3, w którym wystartuje w pełnym cyklu European Le Mans Series.



Młody Polak dołączył do włoskiego zespołu Eurointernational. Ekipa prowadzona przez Antonio Ferrariego od ponad trzydziestu lat rywalizuje w wyścigach single-seaterów, prototypów i samochodów GT, zarówno w Europie, jak i w USA, mając na swoim koncie 44 tytuły mistrzowskie, 245 zwycięstw i 628 podiów na 846 startów.



Zmiennikami Mateusza za kierownicą Ligiera z numerem 11 będą Holender Joey Alders, mistrz azjatyckiej Formuły 3 oraz doświadczony Włoch Andrea Dromedari, ubiegłoroczny triumfator cyklu Ligier European Series.



W pierwszym z sześciu czterogodzinnych wyścigów ELMS, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę w Barcelonie o godzinie 11:00, do rywalizacji staną kierowcy z 29 państw z całego świata, podzieleni na 42 załogi, w tym 16 w klasie LMP3.



Kolejne wyścigi także odbędą się na torach znanych z Formuły 1: Red Bull Ringu, Paul Ricard, Monzy, Spa-Francorchamps i Portimao. Bezpośrednie relacje ze wszystkich rund ELMS polscy kibice będą mogli śledzić zarówno w telewizji, jak i na oficjalnym kanale YouTube serii ELMS.



W poniedziałek i wtorek uczestników ELMS czekają oficjalne, dwudniowe testy. Zespół Mateusza Kaprzyka rozpoczął testy uzyskując najlepszy czas w klasie w pierwszej poniedziałkowej sesji.



- Jestem bardzo podekscytowany debiutem w tak prestiżowej serii jak ELMS – mówi Mateusz Kaprzyk. – Wiem, że przede mną ogromne wyzwanie, tym bardziej że będę najmłodszym i z pewnością najmniej doświadczonym kierowcą w całej stawce. Trafiłem jednak pod skrzydła bardzo doświadczonego, ambitnego i utytułowanego zespołu, dlatego jestem przekonany, że czeka nas udany sezon. Znam już większość torów, samochód i specyfikę wyścigów długodystansowych, dlatego sam również stawiam sobie poprzeczkę wysoko, a najlepszy czas w pierwszej sesji to dobry znak. Jednocześnie jestem dumny i wdzięczny, że będę mógł stanąć do walki ze wsparciem tak solidnego partnera, jak PKN ORLEN. Cieszę się także, że nie będę w tym roku jedynym polskim akcentem w serii ELMS. Liczę, że damy polskim kibicom mnóstwo emocji i radości.



Starty Mateusza śledzić można na jego oficjalnym profilu pod adresem www.facebook.com/mateuszkaprzyk oraz na stronie www.mateuszkaprzyk.com

akcje