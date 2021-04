Kierowcy WRT dyktują tempo

Kubica w 4 minucie rozpoczął okrążenie instalacyjne, a w trzynastej ponownie wyjechał na tor. Po kwadransie krakowianin objął prowadzenie wynikiem 1.35,493. Następnie ustanowił rekord pierwszego sektora, ale na zakręcie 10 napotkał żółtą flagę.

W drugim wyjeździe, na 9 okrążeniu Robert uzyskał najlepszy czas dnia - 1.33,991.

Louis Delétraz przejął Orecę i w 49 minucie zszedł do 1.33,491, a potem do 1.33,173. Drugi w klasyfikacji, Tristan Gommendy traci do Szwajcara 1,656 sekundy.

Mateusz Kaprzyk od 15 minuty liderował w LMP3 (1.42,604, 1.42,354). Zmiennik katowiczanina, Joey Alders poprawił na 1.41,795 i 1.41,526. Przed upływem godziny Laurents Hörr wykręcił 1.40,901.

NAJLEPSZE CZASY DO GODZ. 20.00

1. Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye (PL/CH/CHN) Oreca 07-Gibson 1.33,173

2. Tristan Gommendy/René Binder/Memo Rojas (F/A/MEX) Oreca 07-Gibson 1.34,829

3. Roman Rusinow/Franco Colapinto/John Falb/Rui Andrade/Pietro Fittipaldi (RUS/RA/USA/P/BR) Aurus 01-Gibson 1.36,082

4. Julien Canal/Will Stevens/James Allen (F/GB/AUS) Oreca 07-Gibson 1.36,158

5. Matthieu Lahaye/Jean-Baptiste Layahe/François Heriau (F) Oreca 07-Gibson 1.36,994

6. Vincent Capillaire/Maxime Robin/Arnold Robin (F) Oreca 07-Gibson 1.38,859

7. Takuma Aoki/Nigel Bailly/Pierre Sancinéna (J/B/F) Oreca 07-Gibson 1.39,850

8. Laurents Hörr/Alain Berg (D/L) Duqueine M30-D08-Nissan 1.40,901 (1. LMP3)

9. Mateusz Kaprzyk/Andrea Dromedari/Joey Alders (PL/I/NL) Ligier JS P320-Nissan 1.41,446 (2. LMP3)

10. Rob Hodes/Garett Grist/Charles Crews (USA/CDN/USA) Ligier JS P320-Nissan 1.42,418 (3. LMP3)

11. Julius Adomavičius/Alessandro Bracalente/Mattia Pasini (LT/I/I) Ligier JS P320-Nissan 1.42,570 (4. LMP3)

...

13. Martin Hippe/Ugo de Wilde/Julien Falchero (D/B/F) Ligier JS P320-Nissan 1.44,316 (6. LMP3)