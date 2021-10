Sezon w ELMS kończy runda w Portimao, szósta w tegorocznym harmonogramie. Debiutująca w serii ekipa WRT, laury zarówno wśród zespołów, jak i kierowców zapewniła już sobie podczas rywalizacji w belgijskim Spa. Na południu Portugalii chcą jednak podtrzymać dobrą passę i powalczyć o czwarte zwycięstwo.

Dla Kubicy, który ma przed sobą jeszcze dwie rundy World Endurance Championship w Bahrajnie, będzie to debiut na torze w Portimao.

- Jako, że zdobyliśmy już mistrzostwo, presji na pewno nie ma, ale chcemy zakończyć sezon mocnym akcentem - przyznał Kubica. - To będzie mój pierwszy występ w Portimao i nie mogę się już doczekać. Zawsze fajnie jest odkryć nowy tor i zdobyć kolejne doświadczenie. Celem jest czerpanie frajdy podczas weekendu i jak najlepszy występ.

Z kolei Louis Deletraz miał już okazję do rywalizacji w Algarve. - Dobrze jest wrócić do Portimao. Minęło już trochę czasu od ostatniej wizyty. Czekam na weekend z zespołem i kolegami. Mistrzostwo już zdobyliśmy, co oznacza, że możemy jechać flat-out i powalczyć o zwycięstwo.

Załogę Oreki 07-Gibson opatrzonej numerem 41 uzupełnia Yifei Ye. - Nie mogę się doczekać ostatniego wyścigu w roku. Przypieczętowanie tytułu w Spa zdjęło z nas presję. Jednak aby zakończyć sezon mocnym akcentem, musimy pracować tak ciężko jak w każdy inny weekend. Tor w Portimao jest dynamiczny, ma wiele podjazdów i zjazdów, trochę jak w rollercoasterze. Ściganie tam będzie dobrą zabawą.

Pierwszy oficjalny trening rozpocznie się w piątek o godzinie 12:50 czasu polskiego. Na czwartek zaplanowano dwie sesje testowe.