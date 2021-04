Zawody na Circuit de Barcelona-Catalunya to debiut programu Team WRT w wyścigach wytrzymałościowych, w kategorii LMP2.

Robert Kubica, Louis Delétraz i Yifei Ye będą startowali Orecą 07 oznaczoną numerem 41.

- To była pracowita zima. Mieliśmy wiele rzeczy do odkrycia przed nowymi wyzwaniami: samochód, zespół, seria itp. - powiedział Robert Kubica. - Pracowaliśmy bardzo ciężko i jesteśmy gotowi. Oczywiście zawsze chce się mieć więcej czasu na testowanie i zdobywanie informacji, ale cieszę się, że znów będziemy na torze i nie mogę doczekać się startu.

Harmonogram 4 Hours of Barcelona 2021:

piątek 16 kwietnia

13:30 - Pierwszy trening

16:30 - Test dla brązowych kierowców

sobota 17 kwietnia

09:00 - Drugi trening

13:40 - Kwalifikacje LMGTE

14:00 - Kwalifikacje GT3

14:20 - Kwalifikacje LMP2

niedziela 18 kwietnia

11:00 - Wyścig

- Przed nami wyjątkowy weekend. Jesteśmy szczęśliwi mogąc uczestniczyć w dwóch wspaniałych wydarzeniach. Będzie gorąco! Szczególnie w ELMS, bo to początek naszej przygody w LMP - powiedział szef zespołu, Vincent Vosse. - Przygotowaliśmy się bardzo dobrze, dużo testowaliśmy i choć to nigdy nie jest wystarczające, jesteśmy zadowoleni z pokonanego do tej pory dystansu. W niedzielę wieczorem dowiemy się, czy pracujemy we właściwym kierunku.