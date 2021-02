Kubica w European Le Mans Series

Team WRT wystawi Orecę 07 Gibson klasy LMP2 (najwyższej w ELMS) podczas sześciu rund w sezonie 2021. Kubica jest pierwszym zakontraktowanym w tej serii kierowcą zespołu, którego oficjalnie przedstawiono. Udane występy w ELMS mogą pomóc ekipie WRT w aplikacji do 24 godzin Le Mans.

Każdy z wyścigów trwa 4 godziny. Po przedsezonowych testach, zaplanowanych w dniach 12-13 marca na Circuit de Barcelona-Catalunya, rywalizacja ruszy na tym samym torze w połowie kwietnia.

Kubica zdradził niedawno, że jest poważnie zainteresowany wyścigami długodystansowymi. Doświadczenie w kategorii LMP2 miał zapewnić start w Rolex 24 at Daytona, jednak podczas właściwej rywalizacji Polak nie miał okazji poprowadzić samochodu. Oreca uległa awarii już na początku wyścigu.

- Bardzo się cieszę z dołączenia do Team WRT i rozpoczynam tym samym nowy rozdział w swojej karierze. Będzie to również nowe wyzwanie dla zespołu - powiedział Kubica. - Wspólnie odkryjemy wiele rzeczy w rozgrywkach z bardzo silną stawką, składającą się z wielce utalentowanych kierowców.

- Będzie to mój pierwszy pełny sezon w wyścigach długodystansowych, podczas którego będę dzielił samochód z kolegami. Poznałem to podczas Daytony i nie mogę się już doczekać rozpoczęcia współpracy z zespołem, zarówno w fabryce, jak i na torze. Cały projekt jest niesamowicie motywujący i chciałbym podziękować Vincentowi [Vosse, szefowi Team WRT], który cisnął z całych sił, by stało się to możliwe.

Na opublikowanej liście zgłoszeń do ELMS 2021 widnieją 43 samochody - 16 w LMP2, 17 w LMP3 i 10 w GT.

Kubica będzie w tym roku nadal pełnił rolę kierowcy rezerwowego i rozwojowego w zespole F1 - Alfa Romeo Racing Orlen.

Kalendarz ELMS 2021:

17-18.4 4h Barcelony

15-16.5 4h Red Bull Ringu

10-11.7 4h Monzy

28-29.8 4h Le Castellet

18-19.9 4h Spa-Francorchamps

23-24.10 4h Portimao