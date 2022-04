Polski kierowca w stawce ELMS

Polski zespół Inter Europol Competition w tym roku wystawi aż trzy prototypy w ELMS, jeden LMP2 i dwa LMP3.

Ostatnim kierowcą, który dołączył do ekipy bazującej niedaleko Warszawy jest Mateusz Kaprzyk. Wsiądzie do Ligiera LMP3 z numerem startowym 14. Miał już okazję ścigać się w European Le Mans Series. W sezonie 2021 w barwach właśnie IEC wystartował po pierwszej rundzie mistrzostw. Teraz zaliczy pełną kampanię.

- Mam wiele dobrych wspomnień z ubiegłorocznych startów w zespole. Minionej zimy spędziłem dużo czasu na siłowni i w symulatorze. Skupiłem się na jeździe w trybie „maximum attack” - powiedział Mateusz Kaprzyk. - Poświęciłem wiele uwagi zarówno stronie fizycznej, jak i mentalnej. Zrobiłem duże postępy i jestem bardzo zmotywowany, aby walczyć o miejsca na podium.

Menadżer zespołu, Sascha Fassbender, dodał: - Jesteśmy bardzo zadowoleni z powrotu Mateusza do zespołu. To młody, utalentowany kierowca i jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać go na jego drodze na wyżyny sportu. Jesteśmy polskim zespołem, dlatego dobrze jest mieć polskiego kierowcę w składzie.

Kaprzyk utworzy załogę z Jamesem Daysonem i Noamem Abramczykiem. Drugim Ligierem pojadą nr 13 pojadą James Crews, Nico Pino i Guilherme Oliveira. W Orece LMP2 nr 43 będą zmieniali się David Heinemeier Hansson, Pietro Fittipaldi i Fabio Scherer.

Drugi polski zespół - Team Virage, będzie ścigał się w LMP2 w składzie Rob Hodes, Gabriel Aubry i Jazeman Jaafar.

W ELMS 2022 Kaprzyk będzie jedynym Polakiem. W LMGTE jednak nie zobaczymy Michała Broniszewskiego.

Sezon poprzedzą oficjalne testy na Le Castellet w dniach 11-12 kwietnia. Mistrzostwa ruszą od rundy na tym samym obiekcie zaplanowanej w terminie 15-17 kwietnia.

Czytaj również: Szymon Ładniak na testach w Oschersleben