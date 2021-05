44 okrążenia Kubicy

Robert Kubica uzyskał 1.23,074. Najszybszy był Logant Sargeant - nowy w Racing Team Turkey. 20-latek z Florydy wyprzedził Nycka de Vriesa z G-Drive Racing (+0,242) i Tristana Gommendy'ego z Duqueine Team (+0,379).

Tor wysychał po deszczu. Temperatura powietrza rosła z 9 do 12, asfaltu z 12 do 22 stopni. Louis Delétraz dwukrotnie obejmował prowadzenie, schodząc do 1.30,587.

Robert Kubica przejął Orecę po czerwonej fladze, spowodowanej przez Juliena Canala. Awansował na trzecie miejsce po 1.28,954, na drugie po 1.26,668. Wrócił na P2 po 1.26,324.

Kubica zszedł do 1.25,181, nim drugi raz wywieszono czerwoną flagę. Alexandre Coigny zatrzymał Orecę w trzecim sektorze. Po wznowieniu sesji krakowianin pojawił się na P3 (1.23,720).

Logan Sargeant objął prowadzenie po godzinie 41 minutach. Uzyskał 1.22,343, a następnie 1.22,063. 36 minut przed końcem Kubica poprawił się na 1.23,074, co oznaczało P9. Na ostatni kwadrans przejął samochód Yifei Ye. Trójka WRT pokonała w sumie 71 okrążeń - 44 z nich zaliczył Robert Kubica.

Laurents Hörr z DKR Engineering dyktował tempo w LMP3. Ugo de Wilde z Inter Europol Competition uzyskał szósty, Mateusz Kaprzyk - 14 czas. W GTE górą był Giorgio Sernagiotto, jadący Ferrari Iron Lynx.

SESJA 1

1. Salih Yoluç/Charlie Eastwood/Logan Sargeant (TR/IRL/USA) Oreca 07-Gibson 1.22,063

2. Roman Rusinow/Franco Colapinto/Nyck de Vries (RUS/RA/NL) Aurus 01-Gibson 1.22,305

3. Tristan Gommendy/René Binder/Memo Rojas (F/A/MEX) Oreca 07-Gibson 1.22,442

4. Phil Hanson/Jonathan Aberdein/Tom Gamble (GB/ZA/GB) Oreca 07-Gibson 1.22,452

5. Julien Canal/Will Stevens/James Allen (F/GB/AUS) Oreca 07-Gibson 1.22,900

6. Job van Uitert/Nicolas Jamin/Manuel Maldonado (NL/F/YV) Oreca 07-Gibson 1.22,954

7. Alexandre Coigny/Nicolas Lapierre/Antonin Borga (CH/F/CH) Oreca 07-Gibson 1.22,967

8. Diego Menchaca/Ferdinand Habsburg/Richard Bradley (MEX/A/GB) Oreca 07-Gibson 1.22,980

9. Paul Lafargue/Paul-Loup Chatin/Patrick Pilet (F) Oreca 07-Gibson 1.22,999

10. Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye (PL/CH/CHN) Oreca 07-Gibson 1.23,074

...

22. Martin Hippe/Ugo de Wilde/Ulysse de Pauw (D/B/B) Ligier JS P320-Nissan 1.27,096 (6. LMP3)

30. Gustas Grinbergas/Mateusz Kaprzyk/Mattia Pasini (LT/PL/I) Ligier JS P320-Nissan 1.28,390 (14. LMP3)